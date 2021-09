Co říkáte začátečníkům, kteří si chtějí domů pořídit svoje první akvárium s rybičkami?

Říkám, že rybičky nevyžadují denní péči, nepotřebují vaši společnost a nemusíte je venčit jako třeba psa. Sice si je nemůžete pohladit, ale dokážou vás uklidnit, neboť se jedná o ladné a krásně barevné tropické tvory pocházející z Asie nebo Jižní Ameriky.

A máte pro ně i základní praktické rady?

Když si člověk rybičky pořídí, je třeba ponechat je tak den ve vodě, ve které si je přinesl. Je to proto, aby měly čas se aklimatizovat. Důležitá je velikost akvária − čím větší, tím méně péče vyžaduje. Ryby jsou zvyklé žít v potocích, rybnících, jezerech nebo řekách, kde je na jednoho živočicha velký poměr vody, proto je dobré pamatovat, že v akváriu by pro sebe jedna ryba na centimetr své délky měla mít alespoň jeden litr vody. Pro začátečníka je ideální akvárium o velikosti 80 litrů. Zároveň je třeba, aby ho měl kam dát, aby ho připravený stůl unesl. Pamatovat je třeba i na to, aby alespoň jedna strana akvária byla zatemněná. Jakmile jsou totiž rybičky v celé skleněné nádobě, navíc třeba oválné, působí jim to stres. Důležité je nevybírat tyto živočichy podle barev, musí k sobě totiž pasovat tím, jaká voda je pro ně vhodná.

Oldřich Šimeček, jednatel společnosti Sera CZ.

Nestačí jen voda z kohoutku?

Standardní voda z kohoutku je v zásadě neutrální, přičemž většina ryb potřebuje hodnoty mezi pěti až šesti pH kyselosti. Vodovodní vodu je třeba upravovat prostředky, které jsou k dostání na trhu (např. Aquatan). Voda ze studen může být víc měkká, či naopak tvrdá, takže tam je třeba úprava tvrdosti. K zjištění slouží testy vody. Jakoukoliv vodu je zároveň třeba přibližně jednou za čtrnáct dní vyměňovat, ale jen částečně, tak z dvaceti až třiceti procent − kdyby byla vyměněna celá, zničilo by to užitečné bakterie, které rybám pomáhají. K dosažení potřebné kyselosti či tvrdosti je dobré dát do vody rašelinu. Rostliny jsou další položkou, na kterou je třeba při chování rybiček myslet. Do určité míry totiž čistí akvárium, které je znečišťované rozkládajícími se rybími výkaly a slouží i jako úkryt pro ryby. Důležité je také osvětlení. Z tropických zemí jsou ryby zvyklé na dvanáct hodin světla a dvanáct tmy, proto je dobré nařídit jim zapínání a vypínání osvětlení v podobném poměru. Pro rostliny v akváriu je podstatné i spektrum osvětlení. Je dobré nezapomínat na správné nastavení filtračního zařízení − když u osmdesátilitrového akvária filtrujete například třicet litrů vody za hodinu, je to málo. Součástí filtru by měla být i UV lampa. A samozřejmě vhodná krmiva, dnes s trendem jako v přírodě − Natur. Tedy bez barviv, konzervačních látek a chemie, z obnovitelných zdrojů, jako je hmyzí moučka místo moučky rybí.

O kolik náročnější je chovat ryby v jezírku?

Platí v podstatě stejná zásada jako u akvária − čím větší jezírko, tím je to jednodušší. Je ale třeba myslet na to, aby ryby přežily zimní měsíce. Proto je důležité, aby jezírko bylo alespoň metr hluboké a nezamrzlo.

Vaše společnost vyrábí krmiva, nabízí nejrůznější produkty spojené s chovem rybiček i různé rady. Lze tedy říct, že poskytujete komplexní servis.

Je to tak. Lidé nám dokonce píšou či volají svoje dotazy, na které na webu Sera.de odpovídáme. Ptají se většinou, jak mají reagovat, když se stane něco nečekaného. Nejčastěji je trápí, že ryby přestaly žrát nebo lapají po dechu. Mnohdy to je kvůli jedovatému prostředí, které se v akváriu vytvořilo třeba z rybích výkalů, jež je nutné − jak už jsem uvedl − rychle odstranit vyčištěním. Pak vám ryby budou přinášet radost.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.