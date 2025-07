Minulý týden jsem se zeptal kamaráda, otce tří dětí, jestli by mu vadilo, kdyby si jeho dcera každý den psala s někým neznámým. S někým, kdo by ji hluboce ovlivňoval, ale on sám by netušil, kdo to je – a ani by neměl možnost toho člověka poznat. Podíval se na mě vyděšeně. Myslel si, že mluvím o nějakém predátorovi z internetu.

Ještě víc se vyděsil, když jsem mu řekl, že se to už děje. Skoro propadl panice, ale pak jsem ho uklidnil: „Neboj, nejde o žádného predátora. Je to jen... ChatGPT.“

Začal se smát. Jako by to byla legrace. Jenže já se nesmál. Protože to, co se právě děje, není vtipné. Je to tichá realita. A málokdo o ní mluví.

Co se dočtete dál Jak umělá inteligence ovlivňuje dětský jazyk a myšlení.

Jak děti navazují vztahy s konverzačními AI.

Jak AI působí jako primární emoční kotva.

Jaké jazykové hry hraje AI s dětmi.