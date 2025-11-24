Digitální transformace je v plném proudu a téměř každá velká firma dnes stojí před výzvou: zmapovat, zjednodušit a automatizovat své procesy pomocí inteligentních ERP systémů. Plošná transformace ale zatím nenastává. Převládá spíše postupná adopce AI v konkrétních oblastech – a právě s tím podnikům pomáhají konzultanti. AI nástroje sice dokážou predikovat, optimalizovat a automatizovat, ale samy o sobě netuší, jak konkrétní firma funguje. Do popředí se tak dostává i role konzultantů, jejichž práce se pod vlivem AI začíná měnit. Asistenti jako SAP Joule zrychlují přístup k informacím, zefektivňují analýzu a mění způsob, jak se dnes navrhují podniková řešení. O práci ale konzultanty zatím nepřipraví.
Umělá inteligence, přesněji řečeno velké jazykové modely (LLM), zažívá v poslední době obrovský rozmach a vývoj. Dalo by se to přirovnat k velké průmyslové revoluci v 19. století a není divu, že se lidé i nyní ptají, zda jim tyto nové nástroje nevezmou práci. Nebo ji přinejmenším zcela nepromění.
Jako SAP konzultant tuto proměnu sleduji z první ruky. Zavedení AI asistenta SAP Joule do nástrojů zásadně mění způsob, jak přistupujeme k informacím, analýze i každodenní práci se systémem. AI už nevnímáme jako experiment, stává se klíčovou vrstvou moderního podnikového IT. SAP jakožto jeden z předních světových dodavatelů podnikového softwaru se této změně přizpůsobuje. Orientuje se na cloudová řešení, aktivně integruje umělou inteligenci do svých produktů a zásadně tak ovlivňuje podobu konzultantské práce.
SAP pod označením Joule zastřešuje veškeré funkce umělé inteligence, které ve svém portfoliu nabízí. Jde o celou rodinu generativních AI asistentů, kteří využívají různé jazykové modely (LLM) – tedy technologie schopné pracovat s přirozeným jazykem. SAP si tyto modely nevyvíjí sám, ale spolupracuje s předními světovými lídry v oblasti AI. Díky tomu si zákazníci mohou v rámci platformy SAP AI Core vybrat ten model, který nejlépe odpovídá jejich potřebám.
SAP Joule tak není jedním konkrétním nástrojem, ale inteligentní platformou, která se projevuje různě podle toho, kdo ji používá a v jakém kontextu. V současnosti je Joule integrován do tří hlavních oblastí: pro běžné uživatele ERP systémů, pro vývojáře a pro konzultanty.
AI asistenti mění způsob práce
Pro mě jako konzultanta je zajímavé hlavně to, jak se díky Joule mění naše každodenní práce. Dřív jsem často trávil hodiny dohledáváním informací v produktové dokumentaci nebo v poznámkách z minulých projektů. Dnes mi Joule for Consultant pomůže najít konkrétní návod, řešení podobné situace nebo mi rovnou doporučí osvědčený postup. Zrychluje to orientaci v systému i komunikaci s vývojáři a klientem.
Ještě větší dopad ale vidím u kolegů vývojářů. Ti díky umělé inteligenci už nemusí začínat s prázdným editorem. Na základě popisu v přirozeném jazyce jim asistent vygeneruje návrh kódu, připraví datový model nebo třeba vzorová testovací data. Samozřejmě to není finální řešení. Ale je to solidní výchozí bod, který jim skutečně šetří spoustu času a rutiny. V kombinaci s nástroji jako SAP Build Code či SAP Joule for Developers pak může AI navrhnout téměř celou strukturu aplikace – od datového modelu až po uživatelské rozhraní.
Dobrý prompt nade vše
Na základě těchto řádků se sice může zdát, že konzultanta či vývojáře nebude skoro třeba. Ale ani SAP Joule bez správného promptování a bez správně podaného požadavku zákazníka nedokáže vygenerovat správný výstup.
Konzultant působí jako dirigent. Udává tón pro systémový proces změn, seznamuje své zákazníky s novými technologiemi a řídí jejich implementaci a přenos znalostí. Zajišťuje zaznamenávání požadavků zákazníků, vytváří analýzy proveditelnosti, analyzuje stávající IT prostředí a strategii, kontroluje rámcové podmínky a na jejich základě formuluje doporučení. Na základě toho všeho pak vypracovává strategii pro transformační proces.
Díky nástrojům jako SAP Joule konzultantům a vývojářům odpadává část „opičí“ práce, jako je tvorba testovacích dat či anotací pro frontend. AI může pomoci také s přípravou překladů pro vícejazyčné verze a zrychlit přípravu kódu, který už vývojář pouze zkontroluje, doladí a otestuje. Výrazným zjednodušením bude i AI asistence při tvorbě unit testů. To vše významně zrychluje celý vývojový cyklus a dává konzultantům i vývojářům více prostoru na řešení problémů a hledání nejefektivnějších cest.
Stáhněte si přílohu v PDF
Konzultanti v SAP zůstanou, ale…
Směr vývoje je jasný. Bude třeba se přizpůsobit novým nástrojům, způsobům práce a posunout vlastní set dovedností. Zásadní zůstává, že současná umělá inteligence se stále neobejde bez kvalitního vstupu od uživatele. I nadále jde o jazykové modely typu GPT, které generují výstupy na základě pravděpodobnosti a předchozího kontextu. Tedy platí, že kvalita odpovědi je taková, jak kvalitně se ptáme.
Velké jazykové modely se však rychle vyvíjejí a s každou novou iterací přibývají pokročilé schopnosti, jako je práce s nástroji, integrace expertních agentů, vnitřní manipulace s reprezentací znalostí či aktivní vyhledávání aktuálních informací online. I to je důvod, proč podle mého názoru přestane být prvořadá schopnost psát precizní kód a naopak poroste důležitost schopnosti formulovat přesný a smysluplný prompt. Konzultanti i vývojáři by se zároveň měli seznamovat s cloudovými technologiemi SAP, zejména s platformou SAP BTP, v jejímž rámci se bude odehrávat zákaznický vývoj a tvorba rozšíření nad čistým jádrem S/4HANA Cloud. Klíčové bude vědět, kde a jak může SAP Joule práci usnadnit.
Joule může sehrát důležitou roli při rychlém prototypování a testování nových funkcí – konzultant tak získá možnost představit zákazníkovi návrh řešení dříve a s menšími náklady. Vývoj se díky tomu zrychluje a rutinní činnosti, jako je tvorba testovacích dat nebo dokumentace, mohou být předány AI asistentovi. Ten, kdo tyto nástroje ovládne a bude je umět využít správně, získá konkurenční výhodu.
Autor je SAP konzultant v CCNovasoft.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist