České firmy zabývající se umělou inteligencí zažívají prudký rozvoj. Téměř polovina z nich za poslední dva roky zvýšila své tržby na více než dvojnásobek. Značnou část ekosystému tvoří nové, agilní subjekty; 41 procent společností vzniklo v posledních pěti letech.
Analýza CNAIP letos odhalila několik klíčových trendů, ty definují současnou českou AI scénu. Jádrem českého AI byznysu je vývoj vlastních produktů. Téměř 60 procent firem se identifikuje jako produktových a polovina z nich generuje přes 75 procent obratu právě z AI/ML řešení.
České AI firmy jsou silně proexportní a prosazují se na nejnáročnějších trzích, více než třetina (36 procent) jich působí v Severní Americe. Největší překážkou dalšího růstu pro většinu z nich ale zůstává získávání nových klientů. To vše ukazují data od 342 firem, z nichž se 312 zúčastnilo hloubkového průzkumu. Právě s tím má pomoci nová Mapa české AI, dostupná na adrese ceska.ai. Vznikla z iniciativy České národní AI platformy (CNAIP), která propojuje hlavní aktéry z regionů i celostátní instituce.
Mapa slouží jako centrální zdroj informací pro podnikatele, investory, politiky, novináře, ale i pro zájemce o práci v AI oborech a studenty hledající praxi. Ti si mohou udělat dobrou představu o tom, jaké firmy se v tomto oboru pohybují.
Databáze aktuálně obsahuje téměř pět set firem, výzkumných týmů a projektů, doplněných o sedmdesát ověřených případových studií. Mapa nabízí vyhledávání podle oboru, typu zákazníka či technického zaměření. Firmy tak mohou snadno najít relevantní příležitosti pro nová partnerství nebo se naopak pochlubit svým řešením či produktem na bázi umělé inteligence formou případové studie.
Případové studie srdcem mapy AI
Sekce „AI v praxi“ patří k nejcennějším částem Mapy. Obsahuje totiž konkrétní doklady, jak se umělá inteligence využívá v reálném byznysu.
Každá studie představuje detailní pohled na jeden konkrétní projekt, od profilu klienta a země původu poptávky až po popis samotného řešení, jeho implementaci, dopady a výsledky, včetně měřitelných ukazatelů návratnosti (ROI). Nechybí ani oblíbená doporučení a ponaučení „z boje“ pro ostatní firmy, které uvažují o podobném postupu. Všechny studie jsou dostupné v češtině i angličtině a mají svůj vlastní přímý odkaz.
Stáhněte si přílohu v PDF
Vyhledávání je možné podle typu zákazníka (velké podniky, malé a střední firmy či veřejný sektor), odvětví, přínosu pro byznys i podle technické expertizy a fáze realizace. Případným zájemcům a partnerům tato sekce pomáhá najít ověřená a funkční AI řešení.
Datový zdroj pro rozvíjející se ekosystém
Český AI ekosystém se rychle rozvíjí, takže mapa nebude nikdy hotová. Česká národní AI platforma mapu průběžně doplňuje o nové firmy, výzkumné skupiny i úspěšné projekty.
Firmy nebo výzkumné instituce, které chtějí být také součástí přehledu české umělé inteligence a zvýšit svou viditelnost mezi klíčovými partnery, mohou vyplnit krátký formulář na stránkách ceska.ai.
„Těší nás, že díky této iniciativě vznikají už dnes nová partnerství napříč byznysem, akademickou sférou i veřejnými institucemi,“ uzavírá Lukáš Kačena, předseda České národní AI platformy. „Právě v takovém propojení vidíme největší sílu české umělé inteligence.“
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.
