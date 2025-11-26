V uplynulém roce získala řada firem dojem, že ESG tak trochu zmizelo. Politická reakce, změny v mediálním diskurzu a nově přijaté omnibusové úpravy evropské legislativy všechny přispěly k pocitu, že udržitelnost už není byznysovou prioritou. Některé firmy dokonce mohly slavit, že v rozsahu nových pravidel zůstává jen pár velkých podniků, a že se tedy lze vrátit k „běžnému provozu“.
Tento závěr je ale zavádějící – možná dokonce nebezpečný. Vlak ESG nezastavil. Jen přejel na jinou kolej a řadě firem hrozí, že nestojí tam, kde nyní zastavuje.
Co se dočtete dál
- Jak se proměnil důraz z ESG reportingu na praktické řízení rizik a kvalitu dat.
- Jaké konkrétní informace nyní banky a velcí odběratelé vyžadují od dodavatelů.
- Jaké tři praktické otázky by si firmy měly položit, aby zůstaly konkurenceschopné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.