Ve svých dvaceti letech, poté co se vrátil ze studií ve Spojených státech, spoluzakládal Ondřej Kania společnost JK Education zaměřenou na vzdělávání. Nyní přechází zcela do jeho rukou.

Při založení firmy v roce 2013 vlastnil mladý podnikatel Kania 50procentní podíl. Druhou polovinu držel jeho kamarád Tomáš Jízdný. Právě podíl Jízdného v listopadu 2018 odkoupil fond Espira Investments. Po třech letech působení fond ze vzdělávací firmy odchází a podíl prodává Kaniovi, jenž se tak stává 100procentním majitelem.

Privátní fond Espira Investmets, kde působí podnikatelka Andrea Ferancová Bartoňová, ani Kania k transakci bližší informace nesdělili.

„Fond nám až dosud pomáhal se strategickým vedením, přinášel nám nové kontakty a finanční a manažerské poradenství,“ říká pouze Kania. Prodej chápe tak, že po třech letech spolupráce dochází ke zhodnocení investice.

Na myšlenku založit agenturu, která bude podporovat studenty ve studiu v zahraničí, přivedla Kaniu jeho vlastní zkušenost. Musel oslovit přes 400 středních škol v USA, aby nakonec získal stipendium na střední škole v New Yorku.

Dnes JK Education působí v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Nabízí komplexní individuální poradenské služby v oblasti zprostředkování studia na internátních a státních středních školách především v USA, ale také v Kanadě, Velké Británie a Švýcarsku. Zároveň provozuje americké mezinárodní školy American Academy v Praze, Brně, Bratislavě a Záhřebu a Pražské humanitní gymnázium. Následně pomáhá studentům s příjímacím řízením na prestižní americké a nově i na australské univerzity.

Od vstupu Espiry do společnosti se počet jejich studentů zdvojnásobil na více než 600. JK Education je jako skupina dlouhodobě zisková a za minulý školní rok měla podle Kanii dosáhnout na obrat pod hranicí 110 milionů korun. Letos by chtěli dosáhnout tržeb okolo 145 milionů korun. To by se mělo stát už pod vedením Kanii, který je v podniku výkonným ředitelem.

„Ondřej je podnikatel a vizionář s inspirativním osobním příběhem. To naše počáteční rozhodování o investici do JK Education výrazně ovlivnilo. Chtěli jsme investovat do něčeho, čemu věříme a co nám dává smysl a zároveň podpořit českou firmu, která má ambici vyrůst do nadnárodních rozměrů,“ vysvětluje Ferancová Bartoňová, zakládající partnerka Espira Investments. Zároveň je ráda, že se podnik vrací do rukou původního majitele. „Skupina JK Education zůstává v českých rukách, což je podle mě dobrý signál i pro ostatní firmy, do kterých vstupujeme jako investiční fond,“ říká Ferancová Bartoňová.

JK Education se podle jejího vyjádření dařilo, a to navzdory pandemickým omezením. V uplynulém roce zvládla rozběhnout nové vzdělávací služby, například American Academy Online, a také se jí povedlo přenést do on-line prostoru veletrhy o vzdělávání.

Fond Espira Investments se zaměřuje především na firmy ve střední a východní Evropě, kde od koupi působí tři až šest let a poté podíl opět prodává. „Investujeme do firem s ověřeným obchodním modelem, ročními tržbami přes dva miliony eur a pozitivním provozním ziskem. Naše investice se většinou pohybuje od jednoho do tří milionů eur,“ říká Ferancová Bartoňová.

Důkladnou znalost oblasti vzdělávání hodlá fond podle Ferancové Bartoňové zúročit i do budoucna. Vzdělávání je sektor, který má v současné době velký potenciál růstu – vzniká zde spousta nových inovativních firem, které svými službami ovlivňují rozvoj, inovace ve vzdělávání. Přísun nových investic do inovací a technologií v oblasti vzdělávání přinesla i pandemie, která zcela změnila školské prostředí. Ferancová Bartoňová také řekla, že v hledáčku jejich investorského zájmu jsou aktuálně například tzv. edtech firmy (oblast vzdělávacích technologií).

Jako příklad může posloužit rakouská firma „Go Students“, která poskytuje on-line vzdělávání v Rakousku a v pandemickém období razantně vyrostla až na hodnotu 1,4 miliardy eur. Poskytuje doučování formou videí šitých na míru potřebám studentů. Své služby nabízí v 18 zemích a během posledního roku narostl počet jejích kurzů o 700 procent. Nyní tak jde o nejnovějšího jednorožce v oblasti vzdělávání v Evropě. Právě do takových „edtech“ firem plánuje podle Ferancové Bartoňové v budoucnu investovat i fond Espira. Aktuálně se dívá po investičních příležitostech například v Polsku nebo na Slovensku, nezapomíná ovšem ani na český trh.