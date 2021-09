Evropská komise je přesvědčena, že boji proti oteplování planety mimo jiné pomůže zásadní změna v dopravě, kterou představuje vyřazení fosilních paliv z tohoto oboru. A pokud nějaké emise z provozu dopravních prostředků zbudou, je třeba je zpoplatnit. To znamená tato vozidla zdražit.

Začíná se projednávat návrh, aby nové vozy v EU nesměly od roku 2035 produkovat žádné emise oxidu uhličitého. To benzinové a dieselové motory nezvládnou, takže jejich výroba by v takovém případě skončila. S čím se ale klasické motory budou muset ještě vyrovnat, je návrh, aby od roku 2030 výrobci automobilů omezili jejich emise o 55 procent oproti dnešním hodnotám.

Značná část jednotlivých návrhů se možná bude schvalovat právě během českého předsednictví EU, které nastane ve druhé polovině roku 2022. České odborové asociace a svazy upozorňují, že tyto návrhy budou mít pro Česko významné důsledky a už dnes by se vláda měla zabývat tím, jaké náklady to přinese a z čeho se budou financovat. Desítky miliard korun budeme mít k dispozici, a to jak z mimořádného fondu obnovy, tak z Modernizačního fondu, který bude rozdělovat víc prostředků, než se počítalo, protože do něj přibudou výnosy z emisních povolenek, které mají být zavedeny i v dopravě.

Česko za Evropou stále pokulhává

Náhradou za automobily s klasickým pohonem se mají stát především elektromobily, jejichž počet výrazně roste. Zatímco v roce 2013 jich po Zemi jezdilo přes 400 tisíc, v roce 2020 jejich počet zdolal hranici deseti milionů. V samotné Evropě se tržní podíl vozidel s čistě elektrickým pohonem zvýšil na 10,5 procenta.

Proti dalším evropským státům je ale Česká republika výrazně pozadu. Hlavní důvody jsou notoricky známé − vysoká cena elektromobilů, problémy s dobíjením a podobně. V roce 2020 se prodalo 3262 čistě elektrických automobilů, letos v prvním pololetí to bylo jen 1262 vozů. V Česku jezdí zhruba osm milionů vozidel všech kategorií, elektromobilů bylo podle serveru Ekovozy.cz registrováno jen něco přes 8500.

Je pochopitelné, že při vysokých cenách elektromobilů si je spíš pořídí podniky a úřady než soukromé osoby s průměrnými příjmy. Je však už z čeho vybírat. Ve světě vede americká značka Tesla, která už za rok prodala skoro půl milionu aut, nejprodávanější je její automobil Tesla Model 3. Na elektrické modely se však chce orientovat i řada evropských značek, jako je například Jaguar Land Rower (do roku 2025), švédské Volvo (2030).

Volkswagen chce do roku 2025 dokonce Teslu předběhnout a být největším výrobcem elektromobilů na světě. Automobily se spalovacím motorem nehodlá Volkswagen v souladu s evropskými představami vyrábět po roce 2035. Francouzská automobilka Renault prohlašuje, že na elektřinu bude do roku 2030 jezdit 90 procent jejích hlavních modelů. Také Škoda Auto má dalekosáhlé elektromobilní plány − do roku 2030 chce v Evropě prodávat 50 až 70 procent elektromobilů. K nynějšímu SUV Enyaq mají přibýt nejméně tři další elektrické modely.

Hybridy, vodík…

Provozně pohodlnější je dnes jezdit s hybridními vozy, které ve verzi plug-in mohou být dobíjeny ze zásuvky a ujedou na elektřinu delší vzdálenost než hybridy klasické. Počítá se s tím, že se brzy více prosadí i automobily na vodíkové palivové články.

První kroky vpřed nastanou už letos − k dispozici máme mít první tři veřejné plnicí stojany s vodíkem pro dopravu a lze si koupit první osobní automobil na vodíkové palivové články. Je to Toyota Mirai s nejnižší cenou začínající na 1,7 milionu korun. Na českém trhu se má objevit další vodíkové auto, a to Hyundai Nexo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno představilo Vodíkovou strategii ČR, týkající se dopravy, energetiky, chemického průmyslu, výrobců vodíkových technologií, ale také občanů, kteří vodíkové technologie budou podle předpokladu do budoucna daleko více využívat. První etapa do roku 2025 se bude věnovat především využití vodíku v rámci takzvané čisté mobility.

Nákladní a městská doprava

Na elektřinu už umějí jezdit také autobusy či další užitková vozidla. Model Scania Citywide je prvním zástupcem nové generace autobusů Scania − není ovšem jediný, protože firma nabízí širokou paletu pohonů. Scania svým zákazníkům nabízí kompletní řešení zahrnující také dobíjecí infrastrukturu. Scania CER už také zaznamenala první objednávky. Model Citywide bude od října vozit cestující v Břeclavi.

V Kroměříži se rozhodli v MHD vyzkoušet hybridní autobus. Ulice bude brázdit Volvo 7900 Hybrid za 6,5 milionu korun, kombinující pohon na naftu a elektřinu. Při rozjezdu a jízdě do rychlosti 30 kilometrů za hodinu využívá baterii, při rychlejší jízdě jede na naftu. Oproti plně dieselovému pohonu se tím uspoří asi čtvrtina paliva. Kromě toho v Kroměříži disponují třemi autobusy značky Iveco, které jezdí na stlačený zemní plyn (CNG) a byly pořízeny v letech 2017 a 2018.

Prvním dopravním podnikem v Česku, který veškerou městskou dopravu pokrývá bezemisními a nízkoemisními vozidly, je Dopravní podnik Ostrava (DPO). Březen 2021 byl posledním měsícem, kdy Ostravou jezdila vozidla DPO na naftu. Ekologizace tamní městské hromadné dopravy začala nasazením CNG autobusů v roce 2015. Má jich přes 200 a k tomu 10 elektrobusů. Nyní přestali používat benzinové a dieselové pohony. Další etapou má být pilotní nasazení autobusů na vodíkový pohon, efektivnější provázání MHD se sdílenými prostředky alternativní dopravy nebo služby veřejné dopravy „na zavolání“.

V Praze by podle plánů magistrátu mělo do roku 2025 jezdit cca 40 procent autobusů na alternativní či kombinovaný pohon. Hybridní autobus Volvo 7900LAH jezdí od loňského roku i v Českých Budějovicích a vozy na elektřinu již dnes zajišťují zhruba polovinu výkonu městské hromadné dopravy v Hradci Králové.

