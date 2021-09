Volby jsou v podstatě marketingová záležitost. Partaje nabízejí za použití reklamních technik svůj produkt – program, volič od nich kupuje – svou budoucnost. Zajímavé v této souvislosti je, že zatímco kodex komerční reklamy existuje, kodex vedení volební kampaně ne. V běžné reklamě nelze říci, že po vašem výrobku zákazníkovi za 10 minut naroste bujná čupřina, zatímco po konkurenčním produktu mu vypadají vlasy a sleze kůže. V politické kampani to klidně udělat můžete. Slíbíte ráj na zemi do tří dnů, vykřiknete, že konkurent chystá peklo, a nikdo vás za klamání spotřebitele popotahovat nebude.

Podle toho to letos opět vypadá. Kampaň před říjnovými volbami se stupňuje a koncentrace nesmyslů ve veřejném prostoru stoupá. Lže se o sto šest na všech stranách. Andrej Babiš tvrdí, že Piráti chtějí sebrat lidem byty a nastěhovat do nich migranty. Tomio Okamura na svém jarmarku přesvědčuje, že za jeho vlády bude vejce za dvě kačky a brambory za bůra. Koalice Spolu bájí o tom, že bude současně snižovat daně a schodek rozpočtu. A tak dále. Všechno to jsou s odpuštěním větší či menší koniny, jejich autoři to vědí, a přesto se nestydí sunout je lidem do hlav.

