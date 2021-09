Bytovou krizi zmiňují ve svých programech snad všechny strany, které to s říjnovými volbami myslí vážně. Premiér Andrej Babiš nyní přestal propagovat továrnu na stavbu modulárních bytů a zhlédl se ve státní výstavbě pro své zaměstnance. A také v podpoře družstev, jejichž hlavním úkolem by bylo hlídat, aby si stavebníci nebrali z developmentu – jeho slovy – gigantické marže, čímž by se prý zlevnila výstavba o celou třetinu.

V praxi něco podobného existuje už dnes, až na to, že si v celé České republice na podobnou výstavbu troufl počet družstev, který se dá spočítat na prstech jedné ruky. Hlídání staveb je totiž kapku jiná profese než družstevnictví, navíc v současných časech, kdy jednotlivé stavební materiály zdražují o desítky i stovky procent.

Koalice Spolu sází na rychlou výstavbu, a to až čtyřiceti tisíc bytů za rok. Opomiňme na chvilku stávající zkostnatělou byrokracii a nechuť úředníků cokoliv povolovat. Problém jsou i místní politici včetně těch z koalice Spolu, kteří velmi dobře vědí, že jakákoliv nová výstavba naráží na prudký odpor obyvatelů té staré.

A čtyřicet tisíc nových bytů ročně vzniklých v liduprázdných končinách Broumovského výběžku, jihočeských hvozdů či na horských výšinách, kde by proti tomu zjevně neprotestovalo „obydlené“ okolí, ale zcela určitě ekologové i turisté, by problém s nedostupným bydlením ve velkých městech nevyřešilo.

