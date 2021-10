Od 6. do 8. října 2021 se na brněnském výstavišti uskuteční bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS a ISET. Jde o významnou přehlídku nejnovějších obranných a bezpečnostních technologií. Díky spojení těchto veletrhů získají účastníci na jediném místě přehled o nabídce několika příbuzných oborů, aktuální informace i nové kontakty. Bezpečnostní veletrhy budou jedněmi z prvních větších mezinárodních veletrhů, které se budou v Česku konat po vynucené přestávce.

Platforma obranného průmyslu

„Svět čelí stále novým bezpečnostním výzvám. Bezpečnostní veletrhy jsou tradiční platformou pro prezentaci inovací v oblasti obranné a bezpečnostní techniky, která zvyšuje naši bezpečnost. Současně slouží podpoře vývozu a rozvoji mezinárodní spolupráce v bezpečnostním průmyslu,“ uvedl k významu akcí generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Významným impulzem pro veletrh je modernizace české armády a ostatních bezpečnostních složek. Český obranný a bezpečnostní průmysl patří dlouhodobě k významným exportním odvětvím. Řada českých firem získala významné zakázky na světových trzích.

Reprezentativní účast

Bezpečnostních veletrhů se účastí více než 490 firem, včetně řady významných členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. „Výstavní plocha je zaplněna. Bezpečnostní veletrhy jsou na úrovni předchozích ročníků a firmy i v této době projevily o veletrh mimořádný zájem. Řada vystavovatelů také rozšířila své expozice,“ sdělil ředitel bezpečnostních veletrhů Michalis Busios.

Chybět nebudou firmy jako Aero Vodochody, Agados, CROY, Czechoslovak Group, Česká zbrojovka, EVPÚ DEFENCE, Meopta, Sellier & Bellot, SKUPINA, a. s., STV Group, SVOS, Trade FIDES nebo státní podniky LOM PRAHA, VOP CZ, Vojenský výzkumný ústav a Vojenský technický ústav. Na veletrhu se nově představí například AIR‑tech PD, JISR Institute, JUFA nebo LPP.

Partnerem veletrhu je významná americká společnost Lockheed Martin, která působí v oblasti bezpečnosti a letectví. Společnost se zaměřuje na výzkum, návrh, vývoj, výrobu i integraci moderních technologických systémů, výrobků a služeb. Veletrhu se dále zúčastní zahraniční firmy ARQUUS, DEFENTURE, General Dynamics, IAI – Israel Aerospace Industries, John Cockerill Defense, KMW, Nexter Systems, PATRIA, Rheinmetall a další. Svou expozici představí také Ministerstvo obrany Slovenské republiky. Ze zahraničí poprvé přijedou firmy jako BIRD Aerosystems, Fischer Panda, G&G PARTNERS nebo Polimaster Europe. Zvýrazněnou zemí veletrhu IDET bude Izrael. Prostřednictvím SIBAT Israel se bude prezentovat i Ministerstvo obrany Izraele.

Expozice ministerstva obrany ČR a Armády ČR

Tématy letošní expozice ministerstva obrany a Armády ČR jsou modernizace ozbrojených sil a 30 let od první zahraniční operace, do které se zapojili čeští vojáci. Část věnovaná modernizaci představí nejnovější techniku a hlavní směry rozvoje nových schopností české armády. Z moderní techniky bude možno vidět osobní terénní automobily Toyota Hilux, které v nejbližších letech definitivně nahradí dosluhující vozidla UAZ a Land Rover. Představí se také moderní protiletadlové raketové komplety RBS‑70NG, které vojáci převzali vloni na podzim nebo nová kolová bojová vozidla Pandur ve verzích velitelsko‑štábní speciální a spojovací (KOVVŠ), která vloni posílila 4. brigádu rychlého nasazení a nahradila dřívější spojovací techniku.

Mottem dalších dvou částí vnitřní expozice budou nové druhy výzev a nové schopnosti ozbrojených sil (část věnovaná kybernetické bezpečnosti) a nasazení Armády ČR v rámci boje proti covidu‑19. V rámci historického exkurzu bude možno vidět nejstarší chemické průzkumné vozidlo, které měli čeští vojáci v Perském zálivu (1990–1991), ale i současné moderní lehké obrněné vozidlo Iveco pro chemické specialisty. K historii zahraničních misí se vrátí také filmová projekce na velkoplošné obrazovce ve vnitřní expozici v pavilonu P a výstava na venkovní ploše K. Zde bude také možné navštívit polní nemocnici s ambulancí a operačním sálem.

Start‑up Innovation Pavilion

Součástí veletrhu bude i projekt Start‑up Innovation Pavilion, který organizuje Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Jeho cílem je zviditelnění začínajících inovativních českých firem z oblasti obranných a bezpečnostních technologií. Na výstavišti se v rámci tohoto projektu bude prezentovat pětice firem – CactuX LINACTON, OteSound, Quantasoft, SPACEKNOW a Spectrasol.

Zahraniční delegace

Na veletrh přijede i v letošním roce řada zahraničních delegací. „IDET ukáže, že český obranný průmysl během covidové pandemie nespal a že má co světu nabídnout. Jsem přesvědčen, že zahraniční delegace na veletrhu najdou to, co ozbrojené a bezpečnostní síly jejich zemí potřebují,“ řekl prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. Potvrzeny jsou delegace například z Pákistánu, Severní Makedonie, Švédska či Ukrajiny. Veletrh navštíví také ministr obrany Maďarska a předpokládá se účast ministra obrany Slovenska. V rámci incomingových misí se veletrhu zúčastní delegace z Izraele, Kuvajtu nebo JAR.

IDET ARENA

Atraktivní podívanou nabídne terénní polygon IDET ARENA. Návštěvníci uvidí předváděcí jízdy vozidel, ukázky Armády České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby České republiky, Celní správy České republiky, ukázky psovodů AČR, Městské policie Brno i Univerzity obrany (Commandos).

Zlatý IDET 2021

V soutěži Zlatý IDET se opět vyhlásí nejlepší exponáty veletrhu. Hodnotitelská komise je složena z předních odborníků v daných oblastech. Celkem se soutěží ve čtyřech kategoriích: vojenská a bezpečnostní technika, vojenské a bezpečnostní komunikační a informační technologie, vojenská a bezpečnostní logistika a služby, vzdělávání a příprava vojenských a policejních profesionálů.

Přehlídka integrovaného záchranného systému

Souběžně s veletrhem IDET se konají také veletrhy PYROS a ISET. Oborová náplň těchto veletrhů k sobě má velmi blízko, takže vystavovatelská účast je mimořádně výhodná. Mnohé firmy totiž dodávají vybavení současně pro armádu, policii i hasiče a další ozbrojené složky. Na veletrzích budou vystavovat Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR i Městská policie Brno. Z firem se představí například Audiopro, DEKONTA, DENIOS, Holík International, THT Polička nebo TRUCK SERVIS Čáslav.

Hygienicko‑bezpečnostní pravidla

Na veletrzích IDET, PYROS, ISET budou platit hygienicko‑bezpečnostní pravidla, která přispějí k bezpečnému konání akce. Do pavilonu bude možné vstoupit pouze s platným potvrzením o bezinfekčnosti dle systému O‑N‑T (očkování – prodělaná nemoc – test). „Toto opatření se stává evropským standardem pro návštěvu restaurací, hotelů a dalších provozů včetně veletrhů. Mezi další bezpečnostní opatření bude patřit ochrana dýchacích cest dle aktuálních pravidel a dodržování rozestupů,“ doplnil Busios.

Praktické informace

Veletrhy IDET, PYROS, ISET otevírají své brány vždy v devět hodin ráno. Ve středu a ve čtvrtek zavírají v 18 hodin, v pátek o hodinu dříve. Nejlepší je pořídit si vstupenku on‑line, kde je k dostání za 250 Kč. Na místě zaplatí dospělý za vstupenku 350 Kč. Protože se jedná o odborný veletrh, dostanou se do areálu první dva dny pouze osoby starší 16 let.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.