Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ještě nejsme epidemicky úplně za vodou, ale každopádně jsme se ocitli v plně proudící kulturní sezoně. Ihned po konci prázdnin jsme do tohoto rychlého toku s mnoha nečekanými víry naskočili a pomalu nevíme, kam dřív.

V září se rozjelo v Praze několik uměleckých festivalů jako SUMO, Prague Biennale, Fotograf festival, 4+4 dny v pohybu, Art Index a po nich následují další po celé republice, ale i veletrhy umění ve Vídni či Basileji. Tvůrci se nadechli a umělecký provoz už je opět pohltil. Přestávají žít v izolaci a znovu se potkávají se svým publikem.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

Jak nám ale potvrdili v rozhovorech lidé z oboru (sběratel a malíř), trh s uměním neměl v minulém roce žádné propady. S uměním se obchodovalo stejně čile jako předtím, tudíž výtvarníci nemuseli usedat za pokladnami supermarketů, ale užili si dobu silné koncentrace na práci.

V galeriích se objevila pestrá nabídka multimediálních děl, která nemají žádný podobný vizuální trend. Nikdy snad umělecké projevy nebyly tak bezbřehé. A jak umělkyně a umělci reagují na současná aktuální témata? Virus shodně ignorují, o to víc se ale ukazují trendy ekologické a genderové. Ženy vítězí na celé čáře, a tudíž by se mělo něco změnit i v českém pravopise. Jinak bude náš magazín (a vůbec vše textové) o dost tlustší. Vypisovat pořád obě pohlaví ve správném pořadí, jak jsem to udělala o pár řádek výše i níže, je totiž poněkud nepraktické.

Hezké čtení všem milovnicím a milovníkům umění!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.