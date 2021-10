V centru Pardubic, v jedné z historických budov, zdobí kanceláře desítky obrazů navěšených těsně vedle sebe. V jedné z místností je dokonce vestavěna kostra depozitáře. Místní podnikatel Martin Chovanec (1986) mezi uměleckými díly žije i pracuje a cítí společenskou zodpovědnost vůči kulturnímu prostředí svého regionu. Umění začal sbírat ve svých třiceti letech a se sbírkou má velkorysé a dlouhodobé plány.

Jak jste se sbíráním umění začal a proč?

Všechno začalo tím, že můj tchán rekonstruoval statek na Vysočině a od svého bratra, amatérského malíře, si nechal namalovat obrazy – krajiny okolí. Zrovna jsme s manželkou kupovali dům v centru Pardubic a říkali jsme si, že by bylo hezké také si ho vyzdobit originálními obrazy. Strýčka jsem oslovil, aby nám namaloval pár obrazů jako dekoraci interiéru, a napadlo mě, že bychom mohli přikoupit také díla profesionálních umělců. To jsem také udělal. Poté jsem začal nakupovat i obrazy do interiéru mé firmy. Když pracuji v oblasti financí a investic, tak to spolu souvisí. Začala tak postupně vznikat sbírka, která má dnes více než 500 děl.

Vzpomenete si, které první dílo profesionálního umělce jste si koupil?

Ano, byl to obraz Žluté moře od Romana Trabury.

V tu chvíli už jste nakupoval se záměrem tvořit sbírku? Měl jste nějaký koncept?

Ze začátku jsem nakupování ještě nevnímal jako budování sbírky. Nejdřív jsem vybavil jednu kancelář, pak další, zhruba po třiceti kusech už bylo jasné, že nejde o jednotlivé obrazy, ale že vzniká určitá koncepční sbírka, která bude mnohem rozsáhlejší.

