Dění kolem prezidenta Miloše Zemana připomíná špatnou pohádku. Alespoň tak hodnotí bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt aktuální situaci, kdy prezidentská kancelář vedená kancléřem Vratislavem Mynářem odmítala informovat o zdravotním stavu hlavy státu po její hospitalizaci. „Momentálně se mi zdá, že dění kolem prezidenta, které měl dosud většinou pod kontrolou tím, že stanovoval svým spolupracovníkům mantinely, se změnilo v divokou jízdu,“ říká v rozhovoru pro HN Forejt.

HN: Jak hodnotíte současné dění kolem pana prezidenta?

Pracoval jsem na Pražském hradě celkem 16 let. Nikdy by mě za tu dobu nenapadlo, že budu zažívat situaci, jako je tato. A co hůř, že budu konfrontován s takovým chováním některých úředníků z kanceláře prezidenta.

HN: Co je z vašeho pohledu nejskandálnější?

Celá ta situace je nesmírně smutná. Má to dvě roviny. S tím zvažovaným postupem Senátu a sněmovny, tedy aktivací článku 66 ústavy (dočasné odebrání pravomocí prezidentovi – pozn. red.), jsme se v minulosti téměř nikdy nesetkali. Pomíjím teď zbavení úřadu prezidenta Ludvíka Svobody. Od revoluce jsme si nemysleli, že něco takového nastane. Je to nebezpečný precedent do budoucna. Navíc jde o destabilizaci úřadu, který se ještě donedávna těšil úctě občanů. Pokud takové konstanty budeme odbourávat a relativizovat, tak je otázka, jestli tím neztratíme více, než získáme.

