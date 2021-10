Policie začne prošetřovat, co přesně se v posledních dnech dělo okolo prezidenta Miloše Zemana, který je od neděle 10. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. A zda nedošlo k protiprávnímu jednání, ve kterém „lze spatřovat znaky trestných činů proti republice“. Policisté tak reagují na pondělní vystoupení předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jenž si od nemocnice vyžádal zprávu o zdravotním stavu prezidenta. Podle ní není Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

O tomto stanovisku nemocnice podle Vystrčila věděl už od 13. října také kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), na němž měla hlava státu podepsat rozhodnutí o zasedání sněmovny.

S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci @SenatCZ, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Další informace nyní není možné sdělit, děkujeme za pochopení. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 19, 2021

Senátoři a poslanci nyní kvůli Zemanovu stavu řeší, že přistoupí k článku 66 ústavy, podle něhož by dočasně zbavili prezidenta jeho pravomocí. Ty by se rozdělily mezi premiéra a šéfy obou komor parlamentu. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku počkal. Podle něj je prezident zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci, vysvětlil České televizi.

Výzva od ministra Vedle Mynáře dostal výzvu od člena vlády také poradce prezidenta Martin Nejedlý. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) jej vyzval, aby do sedmi dnů vrátil svůj diplomatický pas. „Je nepravděpodobné, že by nyní pas využíval k původnímu účelu, tedy k doprovodu prezidenta na oficiální zahraniční cesty,“ zdůvodnil krok Kulhánek. Pokud Nejedlý do týdne diplomatický pas nevrátí, tak bude zneplatněn.

Kvůli posledním událostem kolem prezidenta však v úterý vyzval Mynáře k rezignaci. „Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ řekl serveru iDnes.cz. Pokud by byl Zeman zbaven dočasně pravomocí, mohl by pak Babiš podle svých slov Mynáře sám odvolat. Také podle předsedy koalice Spolu Petra Fialy (ODS) by si měl Mynář uvědomit neudržitelnost situace a z funkce odejít.

Do té doby jde ale směrem k Mynářovi pouze o výzvu, upozorňuje senátorka Miroslava Němcová (ODS). „O výzvu a žádost, aby se kancléř Mynář zdržel jakýchkoliv kroků, které by něco rozhodovaly. Aby nic nerozhodoval, nic nedělal, pokud možno aby se na Hradě vůbec nevyskytoval, dokud to řeší policie,“ uvádí senátorka.

Sám Mynář rezignaci odmítá. „Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat,“ prohlásil.

Tomu, že současné policejní šetření míří právě na možné Mynářovy aktivity, napovídá právní klasifikace o trestných činech proti republice. Mezi ty se řadí mimo jiné vlastizrada, sabotáž nebo rozvracení republiky.

Advokát Jiří Polanský z kanceláře Toman & Partneři, který se dlouhodobě věnuje trestnímu právu, upozornil na složitost celé situace. Je totiž obtížné dokázat, že se některý z těchto trestných činů stal. Podle něj postihují něco jiného, než se řeší v případě Mynáře a dění kolem Zemana. Zároveň však Polanský upozorňuje, že policie může ještě pracovat s paragrafy o zneužití pravomoci úřední osoby a padělání a pozměnění veřejné listiny.

Podle Polanského bude nezbytné znalecky vyhodnotit listinu o svolání sněmovny, kterou Zeman údajně sám podepsal. „V rámci šetření si policie zřejmě vyžádá i znalecký posudek z oboru psychiatrie a psychologie k posouzení z hlediska příčetnosti prezidenta,“ míní advokát.

Zároveň říká, že pro policii bude nutné vyslechnout osoby, které už od středy 13. října věděly, že prezident není schopen činit pracovní úkony. „Zatajování této informace se jeví jako ryze účelové pro to, aby bylo možné informačního vakua využívat,“ tvrdí.

Nejsilnějším momentem je podle advokáta návštěva v nemocnici předsedy sněmovny Vondráčka, kterého k Zemanovi vzal Mynář, ačkoliv už měl písemnou informaci, že prezident není schopen kvůli svému zdraví pracovat. „Přímo se nabízí vysvětlení, že lékař by návštěvu nepovolil,“ poznamenává Polanský. „Výsledek z hlediska trestní odpovědnosti může být ještě zajímavý,“ dodává.