Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když jsem před časem navštívil autosalon v Mnichově, byl jsem překvapen proměnou, kterou taková akce prodělala. Místo stovek aut tu bylo jen pár značek a všechny se snažily ukazovat, jak jdou naproti elektromobilitě. Zbytek plochy zabrala elektrokola. Šokem pro mě nebyli aktivisté, kteří v den konání výstavy protestovali s tím, že nástup elektromobility je pomalý a musí přijít okamžitě. Bylo to spíš prohlášení koncernu Volkswagen, který se v době, kdy všichni výrobci musí investovat do elektromobility, rozhodl zaměřit na jiné téma: autonomní řízení. Jeho šéf Herbert Diess už nechce prodávat jen auta, ale mobilitu jako službu. A to ještě v tomto desetiletí! Je to rozhodnutí, o kterém si můžeme myslet cokoliv, ale nelze mu upřít, že je odvážné. Tak hodně štěstí!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.