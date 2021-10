Byl to jeden z historických výsledků letošních voleb – komunisté poprvé ve svých českých dějinách, sto let od vzniku, skončili se ziskem 3,60 procenta hlasů mimo parlament. A definitivně tak skončila éra nejdéle sloužícího předsedy parlamentních stran od listopadu 1989 Vojtěcha Filipa. Éra, k jejímuž konci se schylovalo nejméně čtyři roky. Aspoň tak to už nějaký čas unaveně působící Filip i sám přiznával v rozhovorech.

Několikrát během posledních let mluvil o tom, že chce v čele strany skončit. Ale kvůli dlouholetým sporům se svým vnitrostranickým rivalem Josefem Skálou, jemuž nechtěl dát šanci dostat se na post předsedy KSČM, a později i kvůli neochotě komunistů uspořádat v době koronaviru sjezd aspoň on-line, nakonec několik let přesluhoval. Až do říjnové volební porážky, která umocnila potřebu najít nového šéfa strany.

