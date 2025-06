Ještě toto pondělí měli sociální demokraté napilno. Všechny jejich krajské buňky musely stranickému vedení nejpozději do tohoto dne podat kandidátky pro letošní volby. V Praze na jednání přišla i šéfka strany Jana Maláčová. A podle účastníků nic nenapovídalo tomu, že to celé bude nejspíš úplně zbytečné. A že Maláčová místo toho, aby strana šla do voleb samostatně, už měla v hlavě jiný plán. Který ale představila až za další dva dny, ve středu. V něm se vybraní sociální demokraté mají nechat napsat po boku komunistů na kandidátku hnutí Stačilo!.

„V to pondělí nic ani nenaznačila,“ zlobí se někdejší ministr a prezidentský kandidát Jiří Dienstbier. Jeden z mnoha představitelů kdysi nejsilnější politické strany Česka, který se v reakci na středeční oznámení Maláčové se SOCDEM rozloučil. HN přinášejí rekonstrukci třaskavého dění v této straně a toho, jak se její členové jen v náznacích dovídali, jakou spolupráci pro ně jejich vedení chystá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se sociální demokraté dozvídali o překvapivém paktu s hnutím Stačilo!.

Kdo stranu opustil a jaká kritika na adresu Maláčové zaznívá.

Jak krok obhajuje samotná Maláčová.