Na jihu Čech rozjíždí kampaň někdejší trojnásobný sociálnědemokratický hejtman Jiří Zimola. Ten je největším úlovkem strany kolem senátora a někdejšího policisty Róberta Šlachty – Přísahy. Ten věří, že by Zimola mohl přetáhnout část zklamaných voličů SOCDEM. Vedle Zimoly ostatně Přísaha nasadila ještě do čela kandidátky v Olomouckém kraji bývalého ministra kultury za SOCDEM Antonína Staňka a exministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka jako lídra Středočeského kraje. Také Kremlík byl přitom před lety sociálním demokratem.
„Některé voliče znechutilo spojenectví SOCDEM se Stačilo!,“ říká Šlachta. S tím, že hlavním trumfem má být právě Zimola. Exhejtman shodou okolností v pátek natočil na Facebook video, v němž se označuje za „sociálnědemokratické svědomí Přísahy“.
Šlachtova strana se v průzkumech pohybuje mezi dvěma a třemi procenty hlasů. Výraznější zacílení na sociálnědemokratické voliče by ji teoreticky mohlo přiblížit pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Důležitá je ovšem i tříprocentní hranice, která stranám přisuzuje alespoň státní příspěvek na jejich činnost. Má to však jedno velké „ale“.
Co se dočtete dál
- Jaký je hlavní problém Šlachtova plánu přetahovat voliče SOCDEM.
- Které strany mají větší šanci urvat voliče strany, jež se zmítá v problémech.
- Jak to vypadá s odchody v současné SOCDEM.
