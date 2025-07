Šéf Motoristů sobě Petr Macinka zatáhl za záchrannou brzdu a toto úterý pozdě odpoledne se podle informací HN měl setkat s předsedou Přísahy a senátorem Róbertem Šlachtou. Na schůzce, jejíž výsledek v tuto chvíli stále není znám, se měl Macinka snažit přesvědčit Šlachtu, aby zapomněl na půl roku starý rozchod. A aby obě strany letos v říjnu kandidovaly do Poslanecké sněmovny bok po boku.

„Pan Macinka mě požádal o schůzku, je slušnost na ni přijít," řekl před setkáním Šlachta. S tím, že nic víc nechce předjímat.

Zatímco loni při jejich premiérové kandidatuře do Evropského parlamentu strany společně získaly 10,2 procenta hlasů, teď obě v průzkumech paběrkují. Motoristé v sobotu pořádali krizový kongres, na němž přiznali, že by se jim Přísaha opět hodila. Protože sami se do sněmovny dostat nemusí. Šlachta přitom letos v únoru způsob, jakým se s ním Macinka rozloučil, označil v rozhovoru pro HN za „podraz jako z devadesátek“.

