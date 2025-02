Původně jsme se chtěli bavit hlavně o tom, s kým hodlá jít jeho hnutí Přísaha do voleb. Senátor a bývalý elitní policista Róbert Šlachta ale nijak netají, že navzdory novým jednáním je stále plný emocí z rozchodu s Motoristy sobě. Z původně vychvalovaného spojence je to teď strana, jejíhož předsedu Petra Macinku už nechce ani vidět. V rozhovoru pro HN se vrací ke konci tohoto spojení, ale mluví také o tom, s kým se teď na poslední chvíli baví o možné kandidatuře do sněmovny.

Zbývá vám ještě 90 % článku