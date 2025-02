Transparentní účet hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty má k 24. únoru zůstatek necelých 194 korun. Vedení hnutí přiznává, že momentálně finance skutečně nemá. A že hledá sponzory. Hořkost cítí vůči straně Motoristé sobě, s nimiž šli do loňských voleb do Evropského parlamentu. Podle Přísahy do kampaně ale „nepřinesli tolik peněz, kolik slíbili“. Koalice se loni rozpadla.

