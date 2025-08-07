Skoro šest let vypovídal Jaroslav Kubiska coby spolupracující obviněný v kauzách kolem pražského dopravního podniku, tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical a Ivo Rittiga. Měsíce byl se svojí ženou Karolínou pod policejní ochranou. Kubiska i kvůli zmíněným případům přestal pracovat jako účetní, teď společně podnikají v Kamenici nad Lipou na Vysočině, kde mají čerpací stanici a hospodu. A nově také založili politickou stranu Výzva 2025, která se chce už v letošních volbách ucházet o sněmovnu.

Společně si věří, že uspějí. U agentury STEM/MARK si podle svých slov nechali udělat průzkum, který jim změřil potenciál přibližující se k 50 procentům. Odborníci ale nad číslem kroutí hlavou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč muž z kauz kolem Iva Rittiga zakládá se svou ženou politickou stranu.
  • Na základě čeho soudí, že by mohli v letošních volbách uspět.
  • Jak je to s průzkumem, který Výzvě 2025 údajně ukázal potenciál skoro 50 procent.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.