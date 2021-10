Rodinná farma Trhlíkovi dostává za kilo brambor od vykupujících velkoskladů čtyři koruny a padesát haléřů až šest korun. Kdyby takhle prodávala veškerou svou produkci, nejspíš by se neuživila. Spoléhá proto především na prodej „ze dvora“, kde lidé zaplatí od deseti do dvanácti korun. S výkupem do skladů spokojeni nejsou. Část brambor ale podle jednatele Zdeňka Trhlíka potřebují prodat za každou cenu. Příklad Trhlíkových ilustruje obecný problém, kvůli kterému brambor na českých polí ubývá.

Zemědělci letos sklidí asi 815 tisíc tun, o 35 tisíc tun méně než loni. Česko je soběstačné ze 70 až 80 procent a letos se musí dovézt zhruba 150 tisíc tun brambor ze zahraničí. Nejčastěji z Německa, Francie či Nizozemska. Částečně je na vině chladnější počasí, kvůli kterému začala sklizeň později a je kratší. Deštivé měsíce také způsobily, že jsou plody menší a některé navíc napadla plíseň. Za úbytek ploch, na kterých se brambory pěstují, ale nejvíce mohou právě nízké výkupní ceny. Zemědělci se obávají, že tento trend bude pokračovat a stále více farmářů bude raději pěstovat třeba pšenici.

