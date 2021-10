Vláda v čele s Petrem Fialou z ODS chce po nástupu k moci prověřit kvalitu vysokých státních úředníků. Lidé na klíčových postech by měli znovu projít výběrovým řízením. „Ptám se, zda jsou úředníci na svých místech kompetentní, nebo tam jsou proto, že byli spojeni s lidmi z vlády, se kterými se potkali dřív v Agrofertu,“ říká v rozhovoru pro HN Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, která s ODS a TOP 09 tvoří uskupení Spolu.

HN: Poslední dva týdny ladíte programové prohlášení vlády. Lidovci říkají, že chtějí větší daňové slevy pro rodiny. Prosadíte si to? Často zaznívá, že tato vláda bude příliš pravicová.

Určitě se shodneme. Máme to v programu, chceme podporovat pracující rodiče, rodiny formou dalšího snižování daní. To bylo v našem programu a chceme to naplňovat i v rámci této koalice. Akcent na zodpovědnou solidaritu považujeme za důležitý. Přijdou mi až nemístné poznámky, že by tato vláda měla zapomenout na to, co je pomoc potřebným. Tato vláda nebude zapomínat na lidi, kteří jsou v sociálně tíživé situaci nebo žijí ve strukturálně postižených regionech, vyloučených lokalitách a podobně. Lidovci na toto vždy dbali a určitě se tomu budeme dál věnovat.

