Ve společnosti Aero Vodochody, kterou nedávno prodala finanční skupina Penta, probíhají významné změny. Leteckou továrnu ovládla zbrojařská firma Omnipol společně s maďarským partnerem Kristófem Szalayem-Bobrovniczkým, podnikatelem blízkým vládě premiéra Viktora Orbána. Omnipol, jehož tradice sahá až do třicátých let minulého století, spolu s Pentou financoval vývoj nového proudového cvičného letounu L-39NG. Stroj by se měl stát novým hlavním produktem Aera.

Omnipol, kontrolovaný byznysmenem Richardem Hávou a jeho dvěma syny, se podle svého prezidenta Jiřího Podpěry chce do budoucna ještě více orientovat na letecký průmysl, spojený s vysoce rozvinutými technologiemi.

A jisté naděje vkládá i do nové české vlády, která by podle Podpěrova názoru mohla být otevřenější spolupráci s domácím obranným průmyslem než končící kabinet Andreje Babiše.

HN: Přebíráte manažerskou kontrolu nad Aerem Vodochody. Většinovým vlastníkem je maďarská firma HSC Aerojet bez historie v oboru. Člověk se často setkává s názorem, že Aero je teď maďarská firma. Jak moc je tedy maďarská a jak moc česká?

Aero stále zůstává českou firmou, platí daně v Česku, zaměstnává české zaměstnance. My to vnímáme vysoce pozitivně jako příklad nadnárodního partnerství investorů z oblasti střední Evropy a visegrádské čtyřky a domníváme se, že nám to zvýší jak stabilitu Aera Vodochody, tak jeho prodejní potenciál v jiných zemích. Pro Aero i nadále zůstává prioritou podpora českého zákazníka, tedy české armády a českého letectva. Z hlediska celé transakce, která byla mimořádně složitá svojí komplexností a odborností i z hlediska komerčního vyjednávání, musím říct, že díky spolupráci s maďarským partnerem jsme byli schopni získat akviziční úvěr od maďarské státní banky, protože Aero bylo v situaci, v níž toto komerční banky nechtějí refinancovat. Touto akvizicí skončilo období určité nejistoty zejména pro zaměstnance Aera a pro jeho subdodavatele. Naší prioritou je stabilizace Aera finančně, personálně a subdodavatelsky.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.