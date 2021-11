To byste tu školu museli vidět. Je na obrovském pozemku, přes který teče nějaká posvátná řeka, třídy jsou bambusové struktury bez oken, bez dveří, děti tam běhají špinavé od bahna, na velkém hřišti hrají teenageři fotbal. Když jsem se potkal s lidmi, kteří školu založili, zjistil jsem, že je to úplně jiný způsob vzdělávání,“ popisuje nadšeně Dan Frolec svou první zkušenost s Green School na Bali, kvůli které ukončil velmi úspěšnou, více než dvacetiletou kariéru v korporacích, odstěhoval se s rodinou na ostrov a skoro v padesáti začal sám zkoušet podnikat.

Existuje asi mnoho lidí, kteří si teď klepou na čelo, stejně tak jsou lidé, které lehce píchla na hrudi závist. Jak skvělé by bylo mít odvahu na to, vykašlat se na současnou lukrativní, dobře placenou pozici a začít dělat něco jiného? Možná to musíte mít v povaze, napadlo mě, když jsme si s Danem Frolcem povídali o jeho kariéře v korporátu a on začal větou: „Kariéra pro mě neexistuje. Nikdy to nebylo pro mě slovo, které bych používal nebo měl v hlavě. Pro mě byla kariéra vedlejším produktem toho, že jsem dělal, co mě baví, a neslo to dobré výsledky.“

