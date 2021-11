Zatímco většina vesnic v okolí Prahy se stala spíš noclehárnami, kde se po rozbitém chodníku dostanete nanejvýš do jediného místního obchodu a domů, Dolní Břežany, začínající pár kilometrů za cedulí hlavního města, připomínají místo někde hodně daleko na západ od Česka. V obci vzniklo nové centrum s vkusnými bytovými domy, centrální park s jezírkem či autobusové zastávky s digitálními jízdními řády. A hlavně, do bývalé malé zaprášené obce se stahují vědecké kapacity, protože v minulých letech si zde vybudovala sídlo dvě špičková vědecká centra zaměřená na využití laserových technologií.

„Bydlí se tu skvěle, manžel pracuje v lasercentru, máme tu i všechno, co potřebujeme pro děti,“ říká Kateřina, která před jedním z obchodů právě nakládá dítě do auta. Spokojená i je prodavačka z místní nové pekárny, která žije v Břežanech už desítky let. „Každý rok vyrostlo něco nového. Byty, autobusové zastávky, školka, park,“ vyjmenovává.

Starostou v Dolních Břežanech je posledních 17 let Věslav Michalik. Bývalý bankéř, který se stal v posledních týdnech jednou z nejvýraznějších tváří a vyjednavačem STAN a o kterém se zároveň mluví jako o kandidátovi na post ministra průmyslu a obchodu.

