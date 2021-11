Americká Sněmovna reprezentantů schválila plán prezidenta Joea Bidena na rozvoj infrastruktury ve výši 1,2 bilionu dolarů, což je přes 26 bilionů korun. Stejně jako předtím v Senátu pro návrh hlasovali jak vládní demokraté, tak umírnění republikáni. Plán má během příštích pěti let přispět k opravám či nové výstavbě silnic, mostů, tunelů nebo železnic a energetické soustavy.

Napříč Spojenými státy už několik let panuje shoda, že americká infrastruktura je zastaralá a potřebuje masivní investice. Sliboval je už předchozí prezident Donald Trump ve své předvolební kampani v roce 2016, ale nakonec je neuskutečnil.

„Lidé příštích generací se budou ohlížet a vědět, že toto byl okamžik, kdy Amerika vyhrála ekonomický závod o jednadvacáté století,“ prohlásil nyní jeho nástupce Biden.

Prosazení zákona je pro prezidenta „velkým vítězstvím“, jak to nazval deník Financial Times. Přichází totiž po několika nepříjemných porážkách, jako byla prohra demokratů ve volbách guvernéra státu Virginie. V guvernérských volbách v New Jersey sice kandidát Demokratické strany zvítězil, ale jen těsně. Tento stát přitom Biden v loňském prezidentském souboji s Trumpem získal jednoznačně pro demokraty.

Bidenova popularita spadla taky po letním chaotickém stažení z Afghánistánu. Nyní prezidenta podporuje jen něco přes 40 procent Američanů.

Bidenovu oblibu podle výzkumných agentur srážel navíc právě i fakt, že Kongresem nebyl schopen protlačit žádný ze svých dvou slibovaných zákonů na podporu velkých investic. S prezidentem spolupracuje jen minimum opozičních republikánů, naopak v jeho vlastní Demokratické straně spolu bojují umírnění a progresivní členové Sněmovny reprezentantů a Senátu.

Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová slíbila progresivnímu křídlu strany, že o infrastrukturním plánu nechá hlasovat jedině ve spojení s balíkem sociálních a ekologických programů v objemu 1,75 bilionu dolarů. Ten ale v Senátu dlouhé týdny blokuje umírněný demokrat Joe Manchin. Zatím o něm nehlasovala ani Sněmovna reprezentantů.

Do dlouhých vyjednáváních uvnitř demokratického klubu ve Sněmovně reprezentantů se nakonec zapojil i Biden, který kvůli tomu odložil odjezd na krátkou víkendovou dovolenou. Výsledkem je kompromis, na základě kterého progresivní demokraté ve Sněmovně reprezentantů zvedli ruku pro plán na podporu infrastruktury a jejich umírnění kolegové jim slíbili, že pro plán na sociální a ekologické investice budou hlasovat nejpozději 15. listopadu.

Šest demokratů z progresivního křídla ale nakonec ve Sněmovně reprezentantů přesto hlasovalo proti infrastrukturnímu zákonu, včetně nejznámější představitelky této frakce Alexandrie Ocasiové-Cortezové. A to proto, že druhý investiční balík, tedy peníze na podporu rodin s dětmi nebo na boj proti změnám klimatu, považují za důležitější – obávají se, že umírněné křídlo Demokratické strany už pro něj poté, co prosadilo infrastrukturní balík, ruku nezvedne.

Progresivní politici v Demokratické straně, jako je Ocasiová-Cortezová, jsou přesvědčeni, že Bidenova popularita upadá kvůli tomu, že je málo odvážný. Vyzývají ho, aby přišel s dalekosáhlými sociálními reformami, podobně jako prezident Franklin Delano Roosewelt po velké hospodářské krizi v třicátých letech. Podle těchto politiků je srovnání namístě kvůli tomu, jak na ekonomiku loni dopadla pandemie nemoci covidu-19.

Umírněné křídlo demokratů s tím zásadně nesouhlasí. „Nikdo ho nezvolil, aby byl jako FDR, zvolili ho, aby byl normální a skoncoval s chaosem,“ řekla deníku New York Times s narážkou na běžně používanou Rooseveltovu přezdívku umírněná demokratická politička Abigail Spanbergerová.