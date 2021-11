Už dávno se město probudilo z letargie, omylo ospalky a dalo do pucu. Rozkvetl v něm veřejný prostor, na místní univerzity se jezdí studovat z celého světa a proslulý je nejen zdejší funkcionalismus, ale i svébytný humor. Pokroková je i místní gastroscéna, která nebývale táhne za jeden provaz.

Kdyby se strojírenský veletrh konal místo na podzim v létě, zažili by návštěvníci Brno v obležení armády plážových lehátek na nejrůznějších náměstích, obrubníky před pivnicemi obsypané postavami s kríglem v ruce, koncerty, stand‑up komedie i taneční vystoupení pod širým nebem. Ovšem i listopadová sychravá romantika má něco do sebe. Výhodou v Brně je, že je tu od sebe všechno kousek. Od hlavní brány areálu výstaviště jste v centru pěšky do 20 minut. S následující gurmánskou hitparádou může být letošní ročník veletrhu i nestydatě slastný.

Vstávat a… snídat!

Pokud chcete spojit snídani s historií, zajděte si na ni do Mikrofarmy na Zelném trhu. Řeznictví s bistrem sídlí v citlivě rekonstruovaném barokním paláci s kouzelným dvorním traktem zvaným Platz. Tři sázená vejce na křupavé slanině či se škvarky podávaná s opečeným chlebem z vyhlášené pekárny Chleba Brno, to je, oč tu běží. Výběrovou kávou se můžete oblažit ze sousední kavárny Buchta C, a když nebude pršet, doporučuju zabalit se do deky a usednout na lavici ve dvoře.

Na snídaně má namířeno i Eggo Food Truck & Bistro, které začínalo prodejem jídla ze stařičkého citroënu. Ron a Víťa vám polechtají chuťové buňky svými trháky, jako jsou vejce do skla – rozuměj v broušené sklence –, famózně obloženým chlebem ve vajíčku, toustem se zastřeným vejcem a lokálně uzeným pstruhem nebo třeba krupicovou kaší. Kafe tady umí stejně dobře jako vařit.

Vůně čerstvě pražené kávy

Stačí‑li vám vám k probuzení jen káva a trpíte na tu výběrovou, nasměruji vaše kroky do Monogram espresso baru. Vymazlenou mrňavou kavárnu založil Adam Neubauer, někdejší nejlepší barista roku. Být vámi, jdu do jejich irské kávy, chutná i vypadá božsky. Stejně jako tartaletky se slaným karamelem a čokoládou, na nichž je nejeden host závislý.

Rebelbean Vlněna. V této kavárně běžně potkáte někoho zanořeného do soustředěné práce na notebooku, lačného po kofeinovém povzbuzení. Foto: Vojtěch V. Sláma

Skvělou kávu i design servírují v kavárně Skøg, kde vám bude křupat dřevěná podlaha pod nohama. Mimochodem, kávu mají z vlastní pražírny. Milujete industrial? Pak si skočte do kavárny Rebelbean Vlněna, která vznikla v místech nově postavených kancelářských budov po zbourané ikonické továrně Vlněna. Soukromí k pracovní schůzce najdete v sympatických kukaních podél stěny.

Cože? Vidličky a nože!

Férový hlad doporučuju zahnat v restauraci Tivoli Café, před níž radím pokochat se nádhernými domy lemujícími Konečného náměstí. Majitel i zapálený kuchař v jedné osobě Aleš Křístek hosty rozmazluje denně se měnícím menu. Jednou je to pečený jelení krk na šípkové omáčce s domácími gnocchi, jindy buchtičky s vinným šodó a malinovým pyré. K tomu vytahuje z trouby svůj chleba, ciabatty a ve čtvrtek křupavé dalamánky s kmínem a fenyklem. Budou‑li mít povidlové frgále, neváhejte a berte.

Hvězdou vietnamské kuchyně je areálu BBV nakloněná Bonjour Vietnam. Špitá se, že je to vůbec nejlepší místo na jídlo v Brně. Na jazyku se můžete pomazlit s ultrakřupavým bůčkem s kimchi a rýží, smaženými závitky s mořskou řasou či miskami s horkým vývarem pho bò. I když si budete myslet, že se do vás nic nevejde, dezert v podobě plátků manga v kokosovém mléce s lepivou rýží na palmovém listu nepropásněte. Zdát se vám o něm bude ještě pár nocí.

A kam vyrazit večer? Do Aťasu čili Atelier bar & bistra. Neformálního podniku, který klade důraz na proklatě dobrá jídla spolu s vychytanými drinky. Otec myšlenky i spolumajitel Milan Bukovský se nejspíš bude otáčet za barem nebo na place a do ucha vám k tomu bude hrát něco ze svých vinylových desek. Jejich hořkosladké negroni speciale s pomerančovou pěnou je noblesní aperitiv pro každou příležitost a z lístku ho nesundávají. Posledně jsem tu málem vylizovala z talíře telecí v delikátní koprovce s hříbkovými knedlíky, a to koprovku nesnáším.

Rychlovky v poklusu

Opustit Brno bez ochutnání burgeru z food trucku Būcheck, který stojí v proluce na Zelném trhu? Tak to by nešlo. Slováci Peter a Zuzana nakopli street food scénu v Brně jako první. Ať je to trhané maso, hovězí s čedarem nebo bůček s arašídy a koriandrem, je na tu nálož třeba pořádně rozevřít ústa. Jako příloha nechybí hranolky smažené na sádle. Výtečný je i jejich grilovaný sýr v bulce s pomerančovou sriracha omáčkou a pistáciemi.

Bistro kombinující japonské jídlo a české chutě. Pořádně řízný vývar, nudle z vlastní nudlárny, pečené maso, čajové vejce a spousta zeleniny. Foto: Kubíček.studio

K rychlému zahnání hladu má dveře dokořán otevřené Ramen Brno, ke kterému dojdete z výstaviště za 10 minut. Na výběr je jeden ze tří siláckých vývarů (masových či vege) spolu se speciálními domácími nudlemi, vajíčkem a kopou zeleniny. Srkat se tu smí, třeba se vám tím povede přehlušit vlezlý japonský pop. Kdo by dal přednost před Asií rychlému Mexiku, může se posilnit v bistru Bastardo. Nacpat se můžete burritem plněným trhaným hovězím či quesadillou s chorizem a čedarem.

Nezbedné dorty

Pokud se vaše odpoledne neobejde bez sladkého jako to moje, měli byste stočit kroky do Sorry – pečeme jinak. Cukrárna je to lehce bizarní, ale těch běžných jste stejně ochutnali mraky. Fantazii tu mají bezbřehou a ve vitríně kralují dorty s názvy Buď Mech (se špenátovým korpusem a sušenými cvrčky na ozdobu), Buď Horal/ka (jasně že s rozdrobenou horalkou a fialkovým sněhem k tomu) nebo Buď Bestie (čokoládový dort se zapíchanými čokoládovými „střepy“). Poslední kousek v dortové rodině se jmenuje Buď Popelník a cukrářka Šárka mi jím vyrazila dech. Majonéza, soda a káva v korpusu vytvořily chuť podobnou popelu, protkaný je krémem ze salka a lískových oříšků. Po prvním soustu se nejspíš zatváříte rozpačitě, ale pak se nezastavíte, než z talířku vyluxujete poslední drobek.

Pokud nemůžete vydržet do Vánoc a nutně potřebujete ochutnat drobné cukroví už teď, zanořte se do cukrárny (spojené s květinářstvím) De Fleurs v Jezuitské ulici. Z poctivých surovin tu peče rodina původem z Hodonína.

Kde to všechno zapít?

Na vychlazenou plzeň s tvarůžkovými koulemi obalenými v paprice a případně druhou plzeň s pečeným kolenem chodí Brňané do hostince U Bláhovky. V podniku, kde se konzervovala dávná doba, si většinou bez rezervace nesednete. Je‑li hezky, vyjděte kopec po ulici Sladová, zahněte vpravo a po Pellicově dojdete k pivovaru Albert. S nejromantičtější polohou i názvem piva. Desítku „Šalinu“ si můžete vychutnat pod korunami platanů na úbočí hradu Špilberk, kde se sedí na lavici, zídce nebo schodech.

Pokud i po pracovní době rádi očima laskáte nýty, ozubená kola a potrubí, je pro vás jako stvořená pivnice Schrott, ukrytá za železnými zrezivělými vraty. Jako létající pivovar si nechávají podle vlastních receptur vařit ležák, ipu, „ejly“ i kyseláče. Preferujete‑li v ruce vinnou sklenku, pak je vaším místem pro večer vinný bar Just Wine. A když vám už lezou po dnu stráveném komunikací na veletrhu lidé včetně číšníků na nervy, zašít se můžete k samoobslužnému degustačnímu vinnému automatu v hotelu Jacob.

Bar, nebo už cirkus?

Super Panda Circus platí v Brně za bar nejproslulejší a také nejšílenější. K jeho návštěvě se vám bude hodit navigace, neboť z ulice nekřičí žádný nápis. Za nenápadným závěsem je třeba zazvonit a vyčkat na uvaděče, jenž vám pootevře dveře pandího surrealismu. Nečekané je to tu od výběru drinků po návštěvu toalety. Z barového hlediště pak můžete pozorovat zručné barmany, kterak mrštně krotí ladné lahve špiritusů, pod sekáčky jim odlétávají kusy tříštícího se ledu a připravují drinky, které nikde jinde neochutnáte.

Pokud raději stojíte nohama pevně na zemi, zamiřte do Whiskey baru, který neexistuje. Parta kluků s jednou kolegyní se ve „Whiskáči“ střídá za barem i v kuchyni a tohle místo je díky nim velká srdcovka. Kromě nejrůznější whisky (od japonské až po tu nakouřenou) vás oblaží koktejly, jako je noblesně hořká Rašelinová bowle nebo signature drink Ležák Jack. Uzobávat doporučuju teplých masitých škvarků a asi nemusím dodávat, že vyhlášená žebra marinovaná v kávě, cideru, čokoládě a chipotle papričkách, která se připravují neskutečných 18 hodin sous‑vide, nestíhají pro velký zájem připravovat. Jelikož se tato parta nezastaví před novými výzvami, nově začali „fušovat“ také do piva a na čepu mají i to vlastní.

