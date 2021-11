Už druhý týden mohou dlužníci vůči státu a veřejným institucím využít takzvaného milostivého léta. Znamená to, že mají jednorázovou příležitost svůj závazek během tří měsíců vyrovnat bez doplácení úroků a penále. Jenže mimořádnou akci, která je součástí novely exekučního řádu, dosud kazil přístup Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pro úspěch milostivého léta klíčová instituce, které dluží přes 230 tisíc lidí, zpochybnila samotný princip pardonu, kdy mají být odpuštěny veškeré penále, úroky a náklady na vymáhání.

VZP přišla s názorem, že penále v případě zdravotního pojištění patří do základního dluhu, takzvané jistiny. Tím by však pro její dlužníky akce ztratila význam. Penále a další poplatky často představují několikanásobek základní sumy. Postoj VZP navíc podpořili exekutoři. Nyní, poté co ministerstvo spravedlnosti vyjádřilo opačný názor a shodně se zákonodárci se domnívá, že penále lidé splácet nemusí, největší zdravotní pojišťovna otočila.

„Jsme přesvědčeni, že záměr zákonodárců je správný. Máme v ruce i stanovisko ministerstva spravedlnosti a můžeme proto deklarovat úspěšný konec jednání. Penále skutečně vnímáme jako příslušenství, a ne jako jistinu, náš dlužník se tedy může v rámci milostivého léta zbavit jen svého základního dluhu. Budeme v tomto duchu informovat exekutory,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.