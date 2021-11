Ačkoliv je rozsahem Mezinárodní strojírenský veletrh letos menší, stále se jedná o momentálně největší průmyslový veletrh ve střední Evropě,“ říká jeho ředitel Michalis Busios. Tuto veletržní událost roku řídí už podruhé, předtím ale strávil v jejím managementu řadu let, a proto vidí i budoucnost optimisticky.

HN: Kvůli covidové pauze se někteří tradiční vystavovatelé v letošním roce veletrhu neúčastní. Mnozí z nich asi i změnili filozofii svých prezentací. Jak obtížné je bylo získávat?

Některé firmy se v letošním roce rozhodly veletrhu neúčastnit, a to z objektivních „covidových“ důvodů. Zejména se jednalo o nejistotu v souvislosti s pandemií a překážkou bylo také omezení cestování. Řada firem, které letos na veletrhu chybí, však deklaruje účast v roce příštím. Pro vystavovatele je prezentace na veletrhu stále důležitou součástí jejich obchodní strategie a významným marketingovým nástrojem. Jsme rádi, že i přes obtíže se podařilo uspořádat veletrh, který reprezentuje všechny hlavní obory strojírenství, včetně tradičního obrábění a tváření. A ačkoliv je rozsahem veletrh menší, stále se jedná letos o největší průmyslový veletrh ve střední Evropě. I z pohledu zahraniční účasti je akce na dobré úrovni. Poprvé se formou oficiálních expozic účastní Japonsko a Indonésie. Nechybí ani silná účast tchajwanských firem, které se také prezentují v kolektivní expozici.

HN: Jak budou podle vás vypadat veletrhy za deset let? A bude to změna postupná, nebo skoková, z roku na rok? Co musí být jinak a co nového musí nabízet veletržní management, aby se firmy chtěly prezentovat právě na jeho akcích?

Podstata veletrhů zůstane vždy stejná: osobní kontakt spojený s emocemi a neformálními setkáními. Změna možná proběhne v oblasti celkové koncepce veletržní účasti firem. Více se bude klást důraz na zapojení doplňkových marketingových kanálů, jako je třeba on‑line komunikace. I zde se snažíme jít s dobou. Pracujeme na rozvoji on‑line katalogu, který umožní firmám propagovat svou účast dopředu, před konáním veletrhu. Nově jsme zde spustili možnost chatu, díky němuž si firma může dopředu domluvit schůzku s klientem na konkrétní datum a čas v průběhu akce. Poslední rok ale ukázal, že on‑line komunikace nemůže nahradit setkání tváří v tvář. Vždy se bude jednat jen o doplněk fyzických veletrhů. Důležité je také sledovat a reagovat na aktuální témata, která hýbou oborem, a zapojit do příprav veletrhu garanty, kteří akci odborně zaštítí.

HN: Světové autosalony pomalu ubývají, celé kdysi bombastické akce zanikají. Hrozí totéž i strojírenským či jiným veletrhům?

Veletrhy jsou v první řadě obchodní platformou. Proto mají největší význam zejména v B2B oblasti, průmyslové veletrhy jsou toho důkazem. Kontrakty za miliony nejdou udělat na základě jedné videokonference, je potřeba budovat vztah založený na důvěře a osobních vazbách. K tomu jsou veletrhy ideální.

HN: V čele Mezinárodního strojírenského veletrhu stojíte od roku 2019. Předpokládám, že jste byl vybrán pro některou ze svých vizí, pro vhled do budoucího vývoje segmentu veletrhů. Co to bylo?

Před nástupem do této funkce jsem měl deset let na starosti klíčový obor – obrábění. Díky tomu jsem poznal potřeby firem přímo z reálné veletržní praxe. Za svého působení na brněnském veletrhu jsem viděl postupný přechod k automatizaci v průmyslu a také nástup digitálních technologií. A právě digitalizace byla jednou z oblastí, kterou jsem chtěl na veletrhu akcentovat. V roce 2019 se tak podařilo realizovat první ročník projektu Digitální továrna 2.0, který nabídl ucelenou prezentaci digitálních řešení pro průmysl budoucnosti. Letos projekt pokračuje.

HN: Kterou z rolí Mezinárodního strojírenského veletrhu – odbornou, sociální, konferenční, byznysovou – považujete za nejdůležitější?

Všechny jsou důležité. Vždy záleží na konkrétní firmě či návštěvníkovi, s jakými očekáváními a cíli se veletrhu účastní. Pro někoho to může být seznámení se s technologickými trendy, obchodní schůzky s partnery nebo třeba inspirace. Pro mě osobně je veletrh zejména společenskou událostí, kde se na jednom místě setkají všichni zájemci o daný obor. Jedná se o významnou platformu pro sdílení novinek a skvělou příležitost pro neformální networking.