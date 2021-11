Jedno z často používaných klišé v rámci politických diskusí svádí vše špatné, co se v Česku přihodí, na Evropskou unii. Jsou ale případy, kdy je to zejména český zákonodárce, kdo si zaslouží kritiku, protože je papežštější než papež. V paměti mnohých možná zůstávají koblihy, které prý zlá Evropská unie nařídila jednotlivě balit do igelitu. Teď tu máme podobnou „povinnost“, jen to bude dražší.

Směrnice o whistleblowerech musí být do právního řádu implementována nejpozději 17. prosince. Společnosti s více než 50 zaměstnanci a obce nad 10 tisíc obyvatel podle ní mají povinnost přizpůsobit se zákonným normám, tedy vytvořit strukturu compliance předpisů, které zaručí právo na ochranu pro oznamovatele. Nebude to tak náročné jako GDPR, ale přesto se zvýší náklady a čas na přípravu.

A jak vypadá česká cesta? Parlament směrnici zapracoval tak, že se vztahuje na firmy s více než 25 zaměstnanci a obce nad pět tisíc obyvatel. Požadavky zpřísňuje a neumožňuje žádné úlevy.

