Nezvolení pirátky Olgy Richterové do funkce místopředsedkyně sněmovny v prvním kole vyvolalo mezi Piráty napětí. Podle některých je to jasný signál, že nemají vstupovat do vlády, když koaliční partneři nedodržují dohody už nyní. Plný počet koaličních hlasů ale ve středu nedostali ani další místopředsedové. Podle odborníků to naznačuje, jak těžké bude společné vládnutí koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Když nová předsedkyně dolní komory parlamentu Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na plénu sněmovny ohlásila, že kandidátka Pirátů Olga Richterová získala jen 95 hlasů – z 98 potřebných – a nebyla zvolena místopředsedkyní, v poslaneckých lavicích to jen zašumělo. Udiveného šéfa Pirátů Ivana Bartoše hned začali kolegové z ODS a lidovců uklidňovat, že šlo určitě jen o nedorozumění. Že si noví poslanci spletli křížky s kroužky a pirátskou kandidátku do vedení sněmovny nepustili omylem.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.