Po přeložení na oddělení dlouhodobé péče může prezident Miloš Zeman přijímat více návštěv. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) hlavu státu přesunula z rehabilitačního oddělení, kam za ním jeho blízcí či spolupracovníci až na výjimky nemohli, protože tam nemocnice zakázala návštěvy kvůli epidemii covidu-19.

Na otázku, jestli je oddělení dlouhodobé péče to samé jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), mluvčí nemocnice Jitka Zinke HN odpověděla, že to „není plně synonymické, ale obsahem a významově podobné“. Přijímání návštěv bylo podle informací nemocnice primárním záměrem, proč prezidenta přeložili.

„Pan prezident má pochopitelně samostatný pokoj, ÚVN mu poskytuje plnou lékařskou i ošetřovatelskou péči,“ řekla pro HN mluvčí Jitka Zinke. Vysvětlila také, že Zemana nepřeložili na oddělení paliativní péče, která se specializuje na péči o pacienty s nevyléčitelnou nemocí včetně těch na sklonku života. „Na oddělení dlouhodobé péče je panu prezidentovi poskytována péče se zaměřením na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovit sebeobsluhu, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života,“ dodala Zinke. Součástí léčby je například i fyzioterapeutická péče.

Zemana v pondělí odpoledne navštívil premiér Andrej Babiš (ANO), který s ním mluvil od říjnového převozu po schůzce na zámku v Lánech pouze přes telefon. „Jsem překvapený, jak dobře pan prezident vypadá, jak se jeho zdravotní stav zlepšil a v jak dobré kondici je,“ řekl premiér po schůzce, na které se bavili o současné epidemické situaci i o volbách. „Bylo by neseriózní, pokud bych přijal pověření sestavovat vládu,“ dodal Babiš s tím, že očekává jmenování Petra Fialy (ODS).

Předseda občanských demokratů má jít za prezidentem ve středu a představit mu personální obsazení kabinetu. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář v minulých dnech uvedl, že Zeman by se rád scházel i s adepty na ministry. V úterý se při návštěvě Česka setká se Zemanem také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Pro všechny návštěvy bez rozdílu ale platí striktní pravidla. „Návštěva se uskuteční pouze na pokoji, kde je pacient hospitalizován. Může trvat maximálně 30 minut, přičemž u pacienta během návštěvy mohou být přítomny maximálně dvě osoby,“ upřesňuje nemocnice. Návštěva také musí být bez příznaků respiračních onemocnění, musí mít nasazený respirátor a doložit, že je buď očkovaná, prodělala nemoc, nebo má platný negativní PCR test na covid. Návštěvy by se také měly konzultovat s ošetřujícím personálem kvůli načasování.

Prezident se v ÚVN léčí od 10. října kvůli zhoršení svého zdravotního stavu. Chirurg Pavel Pafko, který je členem prezidentova lékařského konzilia, dříve serveru iRozhlas.cz řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že jde o cirhózu. Zemanův stav se rapidně zhoršil v době, kdy probíhaly volby do Poslanecké sněmovny. Prezident má být následně klíčovou osobou povolebních vyjednávání, jmenuje premiéra i ministry.

Senátoři proto zvažovali, že budou postupovat podle článku 66 ústavy. Tedy že hlavě státu dočasně odeberou pravomoci, které se přesunou do rukou premiéra a také šéfů sněmovny a Senátu. Senátní ústavní komise se nakonec shodla, že by horní komora parlamentu neměla schvalovat převod pravomocí prezidenta, pokud se zdravotní stav Miloše Zemana nezhorší. O aktivaci článku 66 ústavy by měl Senát bezodkladně rozhodnout, pokud Zeman podle sdělení lékařů nebude schopen zastávat prezidentský úřad. Prezident však minulý týden přijal demisi vlády premiéra Babiše a v pondělí také podepsal sedm zákonů.

S přispěním ČTK.