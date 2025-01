Ve sněmovně se šíří nejrůznější drby o tom, jak nečekaně by mohla vypadat budoucí vláda. Nejsilněji se zatím uchytila historka, že by se mohlo dát dohromady hnutí ANO a Starostové. Sekunduje story, že by s hnutím ANO mohla jít ODS po eventuálním povolebním rozpadu koalice Spolu a rezignaci Petra Fialy.

Obojí by znamenalo, že se dosavadní pevný blok stran, které je bez obav možno nazvat demokratickými, po volbách rozsype. Kdo tyhle historky šíří a co na nich může být pravdy?

