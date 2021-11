Ze 14 poslanců TOP 09 je Helena Langšádlová jediná, která je ve sněmovně od vstupu strany do dolní komory parlamentu v létě 2010. A teď se žena, jež tak co do délky zastupování TOP 09 ve sněmovně překonává i spoluzakladatele strany Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska, může stát poprvé členkou vlády. V tuto chvíli je nejvážnější kandidátkou na nově zřízený post ministra pro vědu, výzkum a inovace.

„Je to předčasné. Personálie zatím nejsou uzavřené, takže k tomuto se nebudu vyjadřovat,“ nechce komentovat svoji nominaci. Zjevné ale je, že se na pozici připravuje. Od svojí stranické šéfky Markéty Pekarové Adamové dostala podle informací HN za úkol vypracovat koncepci, jak má nové ministerstvo vypadat, a podle hlasů ze sněmovny se také každodenně setkává se zástupci vysokých škol nebo Akademie věd. Langšádlová se dosud ve sněmovně věnovala poměrně širokému okruhu témat od ochrany spotřebitele přes energetiku, veřejnou správu, čerpání peněz z evropských fondů až po migraci. Věda a výzkum je však v souvislosti s jejím jménem překvapivá volba.

