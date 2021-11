Aktualizováno

Lídr ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala by měl být jmenován do funkce předsedy vlády v pátek 26. listopadu na zámku v Lánech. Fiala to oznámil po dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Ústřední vojenské nemocnici. Po jmenování Fialy se...