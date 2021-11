Staňte se dobročinnými Ježíšky

Vánoce se seniory

To, co nám může přinášet radost, může seniorovi vadit. To, co vnímáme jako banalitu, může být pro naše prarodiče velkým stresorem. Argument, že jsou Vánoce, nikdo by neměl být sám a rodiny musí být spolu, nemusí být vždy ten nejlepší. Jak seniorům vánoční období usnadnit, radí Richard Krombholz, primář gerontopsychiatrického oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Strach ze skvrny

Základem je naslouchání a vnímání přání toho druhého. Pak se například zjistí, že prarodič nechce k dětem přijít na štědrovečerní večeři, ale byl by raději, kdyby ho rodina jen navštívila, popovídala si s ním a pak zase odešla. Pro mnoho starších lidí je totiž důležité být v prostředí, na které jsou zvyklí a kde se cítí v bezpečí. „Rozhodně by ale měli vědět, že jsou lidé, kteří je mají rádi, jimž na nich záleží a kteří s nimi chtějí trávit svátky. Jejich vlastní podoba je už na domluvě,“ říká Richard Krombholz. Že se prarodič nechce zúčastnit štědrovečerní večeře, může mít ale i celou řadu jiných důvodů. Může se bát, že bude na obtíž nebo že se mu začne klepat ruka a ušpiní sebe či vánoční ubrus. Někdy i to, co vnímáme jako banalitu, může pro staršího člověka znamenat velký a dlouhodobý stres. V této chvíli je důležité blízkému vysvětlit, že se kvůli skvrně na ubruse svět nezboří.

Stanovte časový plán návštěvy

Složitá situace nastává, když si domů na svátky bereme příbuzného z domova důchodců. Zmírnit psychické dopady v tomto případě pomůže, když se dopředu stanoví plán návštěvy. „Babi, my chceme, abys byla na Vánoce s námi, vyzvedneme tě 23. prosince, Štědrý den strávíme všichni spolu a pak by ses vrátila, protože my musíme hned po svátcích odjet,“ dává primář příklad, jak by měl vypadat na začátku jasně definovaný plán, se kterým bude senior počítat.

V případě starších lidí s demencí, kteří sice ještě poznávají své blízké, ale již se neorientují v čase, je lepší, když se na svátky nechají v prostředí, na které jsou zvyklí. „Psychicky dobře nezvládají jakékoliv vybočení ze stereotypu. Jejich dny jsou stejné, takže se na ně adaptují a nějak v nich fungují. Jakmile nastane něco, co se stereotypu vymyká, vykolejí je to a může to vyvolat stav zmatenosti,“ vysvětluje lékař. To ale neznamená, že tyto pacienty nemůže rodina na Vánoce navštívit. Jen by se jim nemělo tolik zdůrazňovat, že jsou svátky. „Stačí za nimi přijít, popovídat si s nimi a přinést jim něco dobrého, co mají rádi,“ říká Krombholz.

Esemesku si nevystaví

Další kapitolou jsou dárky. I ty mohou seniory stresovat. Nejen tím, že jimi vybraný dárek neudělá obdarovávanému radost, ale i způsobem, jak ho koupit. Ne každý dědeček a babička zvládá internetové nákupy. Problémům se dá předejít, když si všichni dopředu řeknou, co by si přáli, nebo padne společné rozhodnutí, že se dárky kupovat nebudou či se dá jen maličkost. Na co by se nemělo zapomínat, je poslání pohledu. „Dnes si všichni píšeme esemesky, ale seniora často daleko víc potěší hezký ladovský pohled. Už jen tím, že mu musíme věnovat čas,“ dává tip Krombholz.

Text: Miroslava Kohoutová