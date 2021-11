Advent plný zážitků

Duchovní pobyt a meditace v Broumovském klášteře

Foto: archiv akce

Zavítejte do kraje pískovcových skal a barokních památek, na klidné zimní Broumovsko, které se před Vánoci převleče do duchovně laděného adventního hávu. Obzvláště v Broumovském klášteře.

V areálu kláštera proběhne 19. prosince od půl deváté do třinácti hodin Adventní trh spojený s prodejem regionálních produktů. Navíc každou adventní neděli se tam budete moci projít interiérem vánočně vyzdobeného kláštera a zklidnit mysl v hektickém období. Při prohlídce se dozvíte například o tamních vánočních zvycích a tradicích, prohlédnete si knihovnu se sedmnácti tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou. V případě, že potřebujete více času pro relaxaci těla a mysli, ubytujte se v renovovaných mnišských celách Domu hostů a zůstaňte v tomto duchovním místě o něco déle. Navíc každé úterý se konají meditace pro veřejnost, kam je vstup zdarma.

Více na: www.klasterbroumov.cz

Ježíškovka v Borovné s vánočním stromem přání

Foto: Mario Pospíšil

Čtyři adventní soboty od 14 do 17 hodin se ve vesnici Borovná − nedaleko Telče − uskuteční tajuplná cesta osvětlenou alejí, kterou dojdete až k vánočnímu stromu přání.

Na konci Borovné, kde silnice končí a dál už musíte dojít pěšky, se vydáte na příjemnou procházku zimní krajinou svérázné Vysočiny. Cestu s příznačným názvem Ježíškovka zvládnou bez problémů i malé děti. Startuje na úpatí borovenského kopce a světla v ní vás dovedou až k vánočnímu stromu přání, kde budete moci nechat svůj dopis pro Ježíška. Před cestou, nebo naopak až po zdárném návratu, bude v domě číslo 15 na děti čekat razítko a pro všechny také otevřené okénko, odkud se bude podávat horká čokoláda, svařené víno a další domácí dobroty z pece.

Více na Facebooku události Ježíškovka v Borovné

Originální designové dárky od lokálních tvůrců

Foto: archiv akce

Vydejte se ulovit vánoční atmosféru a designové dárky na zimní Dyzajn market. O víkendu 11. a 12. prosince se pod širým nebem na Výstavišti v pražských Holešovicích setkáte s originálními výrobky z portfolia tuzemských tvůrců a designérů.

Druhý prosincový víkend od desíti do osmnácti hodin si budete moci užít vánoční atmosféru na trhu, který je určený zejména příznivcům designu, ručně tvořených výrobků, dobrého jídla a pití, ale také neziskových organizací. Právě ty obdrží výtěžek z prodaných dárků „překvap sám sebe“, jejichž název hovoří za vše. Vezměte si do ruky výběrovou kávu, medovinu nebo domácí koláč, nakupte dárky až od 150 tvůrců, kteří budou ve většině případů na akci osobně přítomni, a projděte se Stromovkou, příjemným parkem, který na výstaviště v Holešovicích přímo navazuje.

Více na: www.dyzajnmarket.com

Advent na Zelňáku

Foto: archiv akce

V pátek 26. listopadu odstartují rozsvícením vánočního stromu adventní trhy na Zelném trhu v centru Brna. Na místě, kam naše babičky chodily prodávat zeleninu a ovoce, probíhají dnes stylové adventní trhy s důrazem na tradiční rukodělné výrobky.

Řemeslné a dárkové výrobky jako například skleněné baňky, svíčky, kožené nebo kované předměty najdete během adventu až v 90 stáncích na Zelném trhu v Brně. Nebude chybět ani občerstvení a vánočně laděný doprovodný program. Od 26. listopadu až do 23. prosince se budete moci každý den ponořit do vánoční atmosféry nejen na Zelňáku, jak se mezi lokály Zelnému trhu říká, ale také na menším adventním tržišti na Moravském náměstí u Jošta. Tam budou mít prostor hlavně neziskové organizace, řemesla a dětský kolotoč.

Letošní advent bude navíc v centru Brna obohacen o možnost využít pro posezení také restaurační zahrádky, které mohou být nově v provozu i v zimě a které se stanou součástí trhů. Budete si tedy moci vybrat, zda postojíte s občerstvením na náměstí nebo využijete restaurační zahrádku.

Více na: www.trhynazelnaku.cz

Inspirujte se ve skanzenu zimními obyčeji

Foto: archiv akce

Ponořte se do minulosti a připomeňte si zvyky a tradice našich předků. Skanzen Veselý Kopec, kousek od Hlinska v Čechách, se převleče do vánoční atmosféry od 27. listopadu do 5. prosince.

Denně od devíti do čtyř hodin uvidíte v roubenkách skanzenu Veselý kopec tradiční obyčeje zimního, zejména adventního období. Dozvíte se například, jak vypadala oslava svátku svatého Martina, jaké dárky dostávaly děti v mikulášské nadílce, jaké cukroví se na konci 19. století peklo na svátky a na jaké dárky se děti v té době mohly o Vánocích těšit. Každý den se v některých chaloupkách setkáte také s lidovými výrobci, kteří budou předvádět zhotovování vánočních předmětů. Uvidíte například korálkové i přírodní ozdoby, perník tlačený do forem a další lidové výrobky, které si budete moci zakoupit také s sebou domů. Víkendy navíc zpestří doprovodný kulturní program a v neděli 5. prosince proběhne tradiční adventní jarmark, na kterém nebude chybět ani Mikuláš s čertem a andělem.

Více na: www.nmvp.cz

Placky z černé kuchyně a živý betlém

Foto: archiv akce

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci se první víkend v prosinci otevře veřejnosti. V jeho areálu zažijete živý betlém, řemeslné adventní trhy a ochutnáte dobroty z černé kuchyně, kde vařila Bílá paní. Podívat se můžete navíc na Krýzovy jesličky, které jsou také zapsané v Guinnessově knize rekordů.

V místě, kde vládli Páni z Rožumberka − na Státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci − se prý také zjevuje Perchta z Rožumberka zvaná Bílá paní, která tam chudým rozdávala kaši. Tu vařila v černé kuchyni, která se právě u příležitosti Adventních dnů o víkendu 4.−5. prosince otevře veřejnosti. V 500 let staré černé kuchyni začne opět hořet oheň, na kterém se budou připravovat bramborové placky, klobásy, ale i česnečka podávaná v chlebu. Na třetím nádvoří hradu a zámku se navíc sejdou hrnčíři, kováři, košíkáři a další vyznavači tradičných řemesel. Těšte se také na živý betlém či vystoupení v historických kostýmech. A pokud budete mít ještě čas, zajděte se podívat do Muzea Jindřichohradecka na Krýzovy jesličky. Jde o největší lidový mechanický betlém na světě zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů. Ten můžete vidět celoročně.

Více na: www.mjh.cz

Adventní retro zabijačka ve vinařství

Foto: archiv akce

Udělejte si výlet do Nového Šaldorfa, vinařské vesnice kousek od Znojma. Vinařství Piálek & Jäger poslední dobou boduje nejen ve vinařských soutěžích, ale také na poli vysoké gastronomie. Adventní čas u nich vyvrcholí v sobotu 18. prosince retro zabijačkou.

V adventním čase si o víkendech u Piálka s Jägerem užijete kulinární speciality v podobě degustačních večeří napárovaných s víny, ale i vánoční ochutnávky archivních vín. Vyvrcholením adventního času se stane zabijačka přímo před sklepem tohoto vinařství, které drží mimo jiné status aktuálního Vinařství roku v kategorii malé vinařství.

V sobotu 18. prosince si po celý den pochutnáte na prejtu, pečeném mase, jitrnicích a chybět nebude ani svařené víno. Majitelé se rozhodli, že ji udělají v retro stylu, takže můžete v tomto duchu vyladit i své oblečení. Zabijačku si nezapomeňte zpestřit procházkou mezi vinicemi v objetí Národního parku Podyjí.

Více informací na Facebooku Vinařství Piálek & Jäger

Zahrady plné světel a vánočních zážitků

Foto: archiv akce

Inspirujte se vánoční tematikou v přírodním stylu. Nedaleko od hranic s Rakouskem leží zážitkové zahrady Kittenberger. Místo pod širým nebem plné světýlek, nápaditých objektů a zábavy v adventním pojetí.

Máte chuť vycestovat za netradičními předvánočními zážitky za hranice? Kousek od česko-rakouských hranic v městečku Kittenberger naleznete magické zážitkové zahrady, které se v období od 2. listopadu do 22. prosince promění v místo plné světýlek s vánoční tematikou. Pro děti je připravený adventní program se zvířátky a pro dospělé například povídání o bylinách v adventním čase. V Kittenberger Erlebnisgärten na vás čeká padesát zahrad plných kreativních vánočních dekorací, vánoční stezka, výstava neobvyklých vánočních stromků, sobí stezka lesem, obří plovoucí adventní věnec, ale i vánoční iluminace v podobě světelné show v doprovodu vody a hudby. Vše bude ponořeno do „světelného moře“ z 500 tisíc světýlek na ploše 60 tisíc metrů čtverečních.

Více na www.kittenberger.at

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.