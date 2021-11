Emise skleníkových plynů nelze snížit bez použití jaderné energie. K tomuto závěru došel britský strojírenský koncern Rolls-Royce, který chce do deseti let uvést do komerčního provozu své malé modulární jaderné reaktory. Jeden by měl mít výkon 470 MW, tedy zhruba polovinu výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny v Temelíně, a stát by měl 1,8 miliardy liber (zhruba 54,5 miliardy korun).

Rolls-Royce na tento projekt získal před dvěma týdny státní podporu od britské vlády ve výši v přepočtu 6,3 miliardy korun a dalších v přepočtu 5,9 miliardy Kč chce investovat ze soukromých zdrojů.

„Tato státní investice umožňuje projít zhruba čtyři roky trvajícím procesem licencování, na jehož konci budeme mít regulátorem schválenou technologii,“ řekl v rozhovoru HN Alan Woods, ředitel pro strategii a rozvoj byznysu firmy Rolls-Royce SMR, kterou si britská strojírenská skupina pro svůj jaderný program vytvořila. „Zároveň budeme pracovat na licenci pro místo výroby, takže všechno směřuje k tomu, abychom první reaktor tohoto typu byli schopní vyrobit na začátku třicátých let,“ zdůraznil Woods.

