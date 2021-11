Jen co prezident Miloš Zeman jmenuje novou vládu Petra Fialy (ODS), má se veřejnosti představit ještě jeden kabinet. V jeho čele bude opět šéf ANO Andrej Babiš, po boku bude mít ministry ze svojí odcházející vlády i některé nové tváře. Hnutí se chystá sestavit stínovou vládu.

Na tom by nebylo nic zvláštního, stínové vlády v minulosti postavily i ČSSD nebo KSČM, ODS či TOP 09 zase prezentovaly týmy odborníků. Zpravidla ale šlo o totéž – mít určené politiky, kteří sledují příslušnou oblast a jsou schopni ji okomentovat. Babišova stínová vláda by však měla být nová v tom, že svou činností hodlá co nejvíce kopírovat fungování reálné vlády.

„Tak jak znám pana premiéra Babiše, čekám, že stínová vláda by měla fungovat podobně jako ta normální. Tedy pravidelné schůze, výstupy, tiskové konference, pravidelné úkoly pro jednotlivé lidi, příprava podnětů pro pozměňovací návrhy. Určitě to nebude jen o tom, že rozdáme novinářům nějaká telefonní čísla,“ očekává místopředseda poslanců ANO Patrik Nacher, který má mít ve stínové vládě na starosti nově zřízenou oblast ochrany spotřebitele.

