My Češi umíme skvěle reagovat na mimořádné situace. Letošní případ velké živelní pohromy – tornáda na jižní Moravě – ukazuje, jak štědře dokážeme reagovat na okamžitou potřebu lidí v nouzi. S tím, jak společnost bohatne, roste i její ochota přispět z vlastních zdrojů na dobročinnost. Velmi vítám nové on‑line platformy vznikající často z iniciativy nadací. Ty umožňují zejména drobným dárcům co nejjednodušší cestu k dávání. Role nadací a nadačních fondů jako „propojovatelů“ zdrojů dárců a potřeb dobročinných projektů je téměř nezastupitelná.

Impulzem pro dávání většinou bývá mimořádná situace, kdy se vcítíme do lidí, kteří se ocitnou ne svojí vinou v obtížné životní situaci. Takových situací díkybohu není tolik. Jsou však potřeby a potřební, k jejichž řešení nestačí jednorázový impulz podpořený dočasnou pozorností médií. Jistě nejen my v F‑nadaci si klademe otázku, jak zvýšit dlouhodobou pravidelnou podporu dobročinných projektů. Podle posledního průzkumu společnosti InsightLab pro Fórum dárců pravidelně podporuje dobročinnost 13 procent dárců. Pokud lidé dávají pravidelně a předvídatelně, umožňují neziskovým organizacím efektivněji a strategicky řešit problematiku, ve které se angažují.

Nižší finanční gramotnost Čechů budí zájem společnosti o výuku finančního vzdělávání ve školách. Přirozenou součástí tohoto vzdělávání by měla být i jistá společenská odpovědnost mladé generace za výzvy, kterým jako společnost čelíme. V F‑nadaci dlouhodobě podporujeme dostupnou nabídku etických a preventivních programů školám, kde se témata společenské odpovědnosti jednotlivců objevují. Pomáháme tak kultivovat hodnoty mladé generace k rozvoji dlouhodobé štědrosti. Přesto je zde stále značný prostor pro rozvoj společenské odpovědnosti nastupujících generací.

Mnozí z nás pečlivě vybírají, kam investovat své volné prostředky, abychom je co nejlépe zhodnotili. Věřím, že podobný princip by měl fungovat i v investování do dobročinných projektů. Nadace pomáhají dárcům v rozhodování, jaké projekty jsou kvalitní a umožňují jim sledovat, jaký má jejich dar reálný dopad na společnost. Dobře nastavené grantové programy nadací pomáhají formovat zdravé dobročinné projekty realizátorů z řad neziskovek. Pozitivní dopad projektů vede k radosti dárců a motivuje je k pokračování ve štědrosti.

Klíčovou odpovědností nadací je transparentnost fungování. Jde o to, aby jejich provoz byl efektivní a příliš nebo ideálně vůbec neubíral z darů, které skrze jejich struktury procházejí. F‑nadace má nulový poplatek z přijatých darů a financuje činnost z výnosů svého majetku. Uvědomuji si, že to často nejde, přesto bychom neustále měli hledat cesty, jak nadmíru nezatěžovat dary na dobročinnost svou režií.