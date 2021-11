Do pátečního rána vstupuje Česká republika v nouzovém stavu. Pandemie covidu-19 se vymkla kontrole, nemocnice jsou přeplněné a všechny scénáře včetně toho nejhoršího jsou stále podstatně optimističtější než realita. Vláda se také shodla na zkrácení otevírací doby restaurací, zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, vánočních trhů, jídelních koutků v obchodních centrech a také na omezení velkých akcí.

Ministr Adam Vojtěch uvedl, že opatření vláda konzultovala s odborníky. I proto je naprosto nepochopitelné, že namísto toho, aby okamžitě přistoupila k povinnému očkování vybraných profesních a věkových skupin, opakuje nesmysly se zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti, jehož hlavním důsledkem bude o to větší konzumace alkoholu na bytových party.

Rozdíl mezi podzimem 2020 a 2021 je obrovský, byť se to z déjà vu pandemické tiskové konference vlády nezdá. K dispozici jsou testy, vakcína i léky. Přesto se historie opakuje, což jen dokazuje, že aktuálně nejde o problém poznání lékařské vědy a farmaceutického výzkumu.

Na odcházejícím kabinetu Andreje Babiše je už delší dobu vidět, že řešit pandemii razantními opatřeními nechtěl a i k těm aktuálním přistoupil pod nátlakem přeplněných nemocnic. Přičemž oněmi razantními opatřeními není míněna uzávěra celé země, ale třeba podstatně větší důraz na očkování.

V situaci, kdy se na sociálních sítích a v různých komunitách objevují dlouhé týdny i měsíce „zaručené“ zprávy o škodlivosti vakcín, by možná před pár měsíci pomohla důvěryhodná přesvědčovací kampaň. V tomhle vláda zaspala, byť se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pochlubil zlatou cenou ze soutěže o nejefektivnější reklamu jménem „Udělejme tečku za koronavirem“.

Druhou možností je povinné očkování, a to s platností co nejdřív. Ne že o něm vláda diskutuje, jak uvedl premiér Andrej Babiš. Příklady z Francie či Británie potvrdily, že odliv pracovníků z profesí, které spadly pod povinnost očkování, nikoho neohrozí. Takže pokud policejní ředitel Jan Švejdar hrozí, že po zavedení povinnosti očkování odejde deset tisíc policistů, je nejvyšší čas to risknout. Třeba se ukáže, že Česko nepotřebuje tak velký počet policistů na počet obyvatel, jaký má. V praxi se spíš ukáže, že počet policistů zůstane stejný.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 40 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.