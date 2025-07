Evropský rozpočet je historickým reliktem. To není konstatování z letoška, ale už z roku 2003 (!) a jeho autorem je známý ekonom André Sapir. Uběhlo skoro 25 let a nejvíc společných peněz stále jde do zemědělství a na podporu chudších regionů. Chybu...

Komentář Ondřeje Housky