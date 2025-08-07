Na realitním trhu aktuálně panuje přesvědčení, že ceny nemovitostí dál porostou. A má to své racionální základy. Nicméně správný realitní investor by měl vždy brát v úvahu i nepříznivé scénáře. Jak totiž ukazují jiné země, ke zvratu ve vývoji může dojít nečekaně a rychle a sešup může být prudký. Je proto vhodné se na tyto události podívat a zamyslet se, jak pravděpodobně mohou nastat také v Česku.
Co se dočtete dál
- Co by mohlo zvrátit současný trend na realitním trhu a jak nebezpečné dané scénáře jsou.
- Jak realitní trh zasáhly v řadě vyspělých zemí a které země se dosud z šoku nevzpamatovaly.
- Jaká je šance, že daný scénář přijde a jak velký dopad může mít.
