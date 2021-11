„Není moc odvětví, která by stát tak přísně reguloval. Věřím ale, že samoregulace je v mnoha případech efektivnější než zásah státu. My nejlépe známe svůj byznys,“ říká generální ředitel Sazky Aleš Veselý.

Sazka se začala intenzivně věnovat tématu zodpovědného hraní. Stojí za tím růst on‑line sázení v době pandemie covidu‑19?

My se tématu věnujeme už mnoho let, je to jedna z našich klíčových priorit. Nespojoval bych to s růstem on‑line sázení a hraní ani se světovou pandemií. Sazka, jako jediná na trhu, má mezinárodní certifikace zodpovědného hraní od Evropských loterií a Světové loterní asociace, a to už od roku 2017. A věřte mi, získat tahle oficiální posvěcení není jednoduché. Procházíme hloubkovým auditem každé tři roky, mezitím ještě drobnějšími audity, které ověřují, zda dodržujeme všechny mezinárodní standardy, ať už je řeč o dodržování pravidel reklamy a marketingu, školení zaměstnanců nebo například designu her. Máme nastavená funkční opatření ochrany hráčů, byť provozujeme zejména hry, které jsou téměř nerizikové z pohledu nadměrného hraní. A žádná z našich her v portfoliu nepatří do kategorie nejrizikovějších her.

Spustili jste projekt Hraj s rozumem, co si od něj slibujete?

Kromě intenzivní práce na zodpovědném hraní uvnitř firmy jsme se chtěli začít věnovat i komunikaci s hráči. Hraj s rozumem je preventivní, hlavně informační projekt, který chce hráče vzdělávat. Cílem je, aby pro naše zákazníky byla hra zábavou, aby se bavili a snili. Nabízíme jim řadu důležitých informací – pravidla zodpovědného hraní, informace o rizikovosti jednotlivých typů her, vysvětlujeme, jak využít možnosti sebeomezujících opatření, tedy jak nastavit například herní limity, chceme, aby byly srozumitelné. Zároveň umožňujeme lidem vyzkoušet si snadný test, který je navede k odpovědi, jestli své hraní mají pod kontrolou, a pak samozřejmě odkazujeme i na odborná místa pomoci. Hraj s rozumem jako slogan najdete také u povinných varování v našich reklamách. To je právě proto, abychom nabídli našim zákazníkům možnost se o tématu něco více dozvědět.

Hazardní průmysl je jedním z nejvíce regulovaných odvětví, a vy přesto máte motivaci věnovat se takovým projektům?

Máte pravdu, není moc odvětví, která by stát tak přísně reguloval. Věřím ale, že samoregulace je v mnoha případech efektivnější než zásah státu. My nejlépe známe svůj byznys, chování zákazníků, s nimiž umíme hovořit. Dokážeme si sami nastavit efektivní opatření. Je přece v našem zájmu, abychom si hráče udrželi. Chceme, aby u nás zákazník utratil možná méně peněz, ale zodpovědně, aby k nám byl loajální a hrál s námi řadu let. To je mnohem cennější, než když někdo rychle utratí velký obnos peněz a vyhoří. Lidé se hrou mají hlavně bavit.

Jedním z kroků regulace ze strany státu bylo i spuštění Rejstříku vyloučených osob, který funguje od září loňského roku. Z hraní jsou vyloučeni lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou v úpadku, mají to dané soudně nebo o zápis sami požádají. Nově pak i lidé, za něž stát platí náhradní výživné. Myslíte, že je to přiměřený zásah státu?

Od začátku jsme jeho vznik podporovali. Sazka umožňuje zákazníkům si například zastavit hráčský účet, máme nástroje, jak hráče přibrzdit, pokud mají pocit, že hraním například tráví mnoho času nebo utratili víc peněz, než původně chtěli. Jenže hráč, který opravdu má problém, jde zkrátka hrát k někomu jinému. Tím, že ho my naším zodpovědným přístupem zastavíme, mu ale nepomůžeme. A to je jeden z důvodů, proč se i trh spojil pod hlavičkou Institutu pro regulaci hazardních her a připravuje efektivní řešení, které bude fungovat stejně u všech velkých provozovatelů.

Není obvyklé, že se konkurenti spojí a připravují společný projekt. Proč jste k projektu Institutu pro regulaci hazardních her Zodpovědné hraní spolu s Tipsportem, Fortunou a Chancí přistoupili?

Pokud se spojí byznys a má jasnou vizi, je schopen mnohem účinněji než stát nastavovat pravidla, seberegulovat své podnikání a přistupovat k němu s nejvyšší mírou společenské odpovědnosti. Nakonec máme všichni stejný zájem – aby hraní bylo zábavou a abychom měli dlouhodobé a spokojené zákazníky. Každá společnost má teď nastavený trochu jiný mechanismus, jak odhalovat případné rizikové hráče. Pracujeme s různými systémy a máme jiné postupy, jak se k potenciálně rizikovým hráčům zachovat. Pokud někdo problémovému hráči vypne účet, je běžné, že jde hrát jinam. Pokud ale bude trh v tomto jednotný, máme reálnou šanci pomocí samoregulace udělat opravdu společenskou změnu. Mluvíme tu sice o jednotkách procent hráčů, ale my chceme eliminovat i to. Každý si svou hru kontroluje sám, my ale chceme udělat maximum pro to, aby lidé dostali potřebné informace a nástroje hrát zodpovědně a případně zasáhnout, pokud by se jim hra vymykala kontrole.

Propojení nejsilnější loterie a sázkových společností na trhu snažící se o omezení problémových hráčů. Nemáte strach, že se přesunou jinam?

My jsme naopak přesvědčeni, že zodpovědným přístupem a ochranou hráčů budujeme loajalitu. Dám vám příklad. Měli jsme hráče, který ztratil kontrolu a my jsme mu pozastavili hráčský účet. Jemu to stačilo, aby si uvědomil, že tohle není cesta, nastavil si herní limity a hraje s námi dál v míře, která mu vyhovuje. Volal nám pak do kontaktního centra s poděkováním. Neskutečně si vážil pomoci, kterou od nás vlastně vůbec nečekal. A proto u nás hraje dál, protože Sazka mu nabízí v přeneseném slova smyslu bezpečnostní pásy, ať už se rozhodne jet třicítkou nebo se pustí do adrenalinové jízdy. Zodpovědný přístup je zkrátka základním pilířem našeho podnikání.