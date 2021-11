Nová vláda se bude podle čerstvě jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS) prioritně věnovat třem hlavním tématům. Prvním z nich je pandemie covidu-19. V tomto ohledu promluvil nový předseda vlády na tiskové konferenci poté, co ho prezident Miloš Zeman do funkce jmenoval. Fiala vyzval občany k očkování proti covidu a poděkoval zdravotníkům za jejich práci. „Je potřeba, abychom se chovali zodpovědně, aby každý udělal něco pro to, abychom to překonali.“

Za další zásadní úkoly pro nový kabinet pokládá Fiala energetickou krizi a rozpočet, jehož stávající verzi chce ještě upravit. To bude mít podle něj hlavní vliv na to, jak Česko zvládne ukočírovat rostoucí inflaci i ceny energií, což by se podle něj mělo naplno projevit až v roce 2022.

Fiala Zemanovi v Lánech poděkoval za jmenování s ohledem na složitost situace, ve které se Česko nachází. „Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná a stabilní, máme k tomu zavazující mandát od občanů,“ uvedl nový premiér. Slíbil, že udělá vše pro to, aby byl kabinet vládou změny pro budoucnost. „Aby to byla vláda, která provede tuto zemi tou složitou aktuální situací,“ uvedl s tím, že věří v dobrou spolupráci s prezidentem.

„Pro mě je všechno, co se odehrává, spojené s pocitem velké zodpovědnosti. Jmenování se odehrálo ve výjimečných podmínkách, které přede mnou neměl žádný premiér,“ okomentoval své emoce Fiala v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. U moci nicméně až do jmenování celého Fialova kabinetu zůstane ještě stávající vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi. K předání moci by mělo podle Zemana dojít v polovině prosince. „Tento seriál skončí 13. prosince. Od té doby bude možné připravovat ustavení vlády jako celku,“ řekl v neděli prezident.

Podobný odhad vyjádřil i nově jmenovaný premiér. „Pan prezident rozhovory s jednotlivými ministry zahájí v pondělí. Bude je přijímat podle abecedy, až se s nimi potká, setkáme se ještě jednou a následně nevidím překážky, které by jmenování vlády bránily,“ řekl ke jmenování Fiala. Sedmapadesátiletý profesor politologie z Brna je třetím nejstarším premiérem polistopadového Česka. Předsedou ODS se stal během krize strany, k níž došlo po pádu vlády Petra Nečase, v níž působil Fiala jako ministr školství.

Ve vztahu k novému kabinetu má prezident Miloš Zeman výhrady k jednomu kandidátovi. Podle dostupných informací se týkají Jana Lipavského (Piráti) – kandidáta na ministra zahraničí. Nominanda Fiala navzdory prezidentově kritice ale měnit nechce. Čerstvě jmenovaný premiér to řekl v neděli na tiskové konferenci po jednání se Zemanem na zámku v Lánech.

Otázky panují také ohledně vedení ministerstva průmyslu a obchodu po místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi. Ten se vzdal své nominace minulý týden. Náhradníka prezidentovi představí čerstvě jmenovaný předseda vlády nejdříve v úterý. Novou nominaci mu má předseda starostů Vít Rakušan sdělit po nedělním jednání vedení hnutí.

První z ministerských kandidátů, který se setká s prezidentem, je předseda Pirátů Ivan Bartoš. S Milošem Zemanem probere vize a cíle pro resorty svěřené pirátské straně. „Podle mých informací to bude v pondělí v Lánech ve stejném režimu, v jakém dnes proběhlo jmenování pana premiéra Petra Fialy. Chci s panem prezidentem probrat současné krize, ve kterých se Česká republika a její lidé nacházejí, a samozřejmě vize a cíle pro resorty, za které v nové vládě ponesou pirátští ministři odpovědnost,“ uvedl v neděli Bartoš.