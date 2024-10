Lékařka Džamila Stehlíková se nemusí omlouvat za výroky o zdraví prezidenta Miloše Zemana v době jeho hospitalizace. Zamítnutí Zemanovy žaloby ve čtvrtek pravomocně potvrdil odvolací Městský soud v Praze. Zeman kromě omluvy požadoval i milion korun na Fond ohrožených dětí, i tuto část žaloby soud zamítl. Právní zástupce bývalého prezidenta řekl, že zváží podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Bývalá ministryně pro lidská práva v říjnu 2021 v souvislosti se Zemanovou hospitalizací mimo jiné uvedla, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také těžce poškozený mozek nebo metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 letos v květnu dospěla k závěru, že Stehlíková prokázala pravdivost svých hodnotících soudů. Lékařka měla podle ní jako odborník dostatek veřejně dostupných informačních zdrojů, podkladů a indicií pro zhodnocení tehdejšího skutečného Zemanova stavu a veřejně známá osoba musí počítat s tím, že je pod drobnohledem veřejnosti.

Soudkyně připomněla také to, jak Zeman sám vystupoval směrem k veřejnosti a médiím, jeho urážlivé projevy a vulgarismy. Odvolací senát s odůvodněním soudkyně souhlasil. Uvedl, že politik má sice také právo na ochranu osobnosti, musí ale snést více než běžný občan. Senát ve čtvrtek také připomněl některé Zemanovy kontroverzní výroky.

Stehlíková rozhodnutí odvolacího soudu uvítala. „Vidíte, že přece jenom pravda vítězí, byť po nějaké delší době. Ale fakta a důkazy jsou silnější než lži a nenávist,“ řekla ve čtvrtek lékařka novinářům. Doplnila, že byla přesvědčená, že pravda je na její straně.

Cílem informací, které zveřejnila, podle ní nebylo Zemana dehonestovat, ale zachránit. „Kdybych to neudělala a nedej bůh by to dopadlo špatně, tak bych nesla spolupodíl viny na tom, že tvrdím, že panu Zemanovi nebyla poskytována adekvátní pomoc, když byl držen v Lánech před volbami,“ řekla Stehlíková novinářům.

Zeman se jednání nezúčastnil. Jeho právní zástupce Jaromír Císař novinářům řekl, že je z rozsudku zklamaný. Podle něj šlo ve sporu o to, zda má jakýkoli občan právo na to, aby jeho zdravotní stav nebyl na veřejnosti bez jakýchkoli podkladů „propírán“.

„Samozřejmě prezident musí v politickém boji strpět mnohem víc. Ale každý občan, včetně politika i prezidenta, má přece právo na lékařské tajemství, na to, aby disponoval tím, jestli svému lékaři dovolí, aby zveřejňoval jeho zdravotní stav. A tím spíše, že tady nešlo o lékaře pana prezidenta,“ řekl Císař. Stehlíková si podle něj „osočováním“ Zemana buduje svou politickou kariéru.

Prezident byl na podzim 2021 hospitalizován dvakrát. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím.