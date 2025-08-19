Zaměstnavatelé se dočkají snížení administrativních povinností i tam, kde by to možná ani nečekali. Vláda chce od příštího roku nastavit nová pravidla pro hlášení pracovních úrazů. Kromě jednotných formulářů slibuje také snížení byrokratické náročnosti této povinnosti.
Návrh, který kabinet bude projednávat ve středu, počítá s tím, že ukončí dosavadní anarchii v hlášení každého případu, při kterém se zraní, nebo dokonce zemře pracovník firmy. „Tuto povinnost může zaměstnavatel splnit jakkoli – písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně. Praxe ukázala, že v některých případech postup jednotlivých kroků zaměstnavatele neodpovídá potřebám praxe a je účelné situaci zaměstnavatelů zjednodušit,“ stojí v návrhu, který předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí.
