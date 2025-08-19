Zaměstnavatelé se dočkají snížení administrativních povinností i tam, kde by to možná ani nečekali. Vláda chce od příštího roku nastavit nová pravidla pro hlášení pracovních úrazů. Kromě jednotných formulářů slibuje také snížení byrokratické náročnosti této povinnosti.

Návrh, který kabinet bude projednávat ve středu, počítá s tím, že ukončí dosavadní anarchii v hlášení každého případu, při kterém se zraní, nebo dokonce zemře pracovník firmy. „Tuto povinnost může zaměstnavatel splnit jakkoli – písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně. Praxe ukázala, že v některých případech postup jednotlivých kroků zaměstnavatele neodpovídá potřebám praxe a je účelné situaci zaměstnavatelů zjednodušit,“ stojí v návrhu, který předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč chce vláda jednotný formulář pro pracovní úrazy.
  • Jak tím sníží administrativu firem.
  • Co na to říkají firmy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.