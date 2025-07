Minimálně o pět procent by si měli v příštím roce přilepšit státní zaměstnanci ke svým základním platům. Ministerstvo práce a sociálních věcí však ve svém návrhu, který minulý týden v pátek předložilo k připomínkám, počítá celkem se šesti variantami, jak by platy ve státní sféře měly v příštím roce růst. Rozhodovat o nich bude vláda. Ta nejštědřejší, která vybraným profesím přidá 13 procent, by vyšla státní pokladnu téměř na 28 miliard korun. Návrh se netýká ozbrojených sil nebo hasičů.

Přidat všem pět procent je nejúspornější varianta. Tou ale ministerstvo těžko někoho uspokojí. „Vznesli jsme požadavek deset procent, pět procent neřeší vůbec nic,“ komentovala návrh místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray. I navýšení tarifů o pět procent by však znamenalo dopad na státní pokladnu ve výši 15 miliard korun. Druhá možnost, že by si všichni polepšili o sedm procent, by vyšla na 20 miliard. Více než třetinu uvedených částek by pak přidaly ze svých zdrojů samosprávy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak by mohly růst platy ve státní sféře.

Proč chce ministerstvo práce oddělit některé tarifové tabulky.

Co na to říkají odbory.

Jak to vidí ekonom.